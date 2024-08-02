快訊／無畏性別風波！林郁婷輕鬆收拾對手　邁進奧運8強

▲巴黎奧運拳擊好手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎時間2日迎接巴黎奧運初登場，於女子拳擊57公斤級16強賽出賽，近期遭逢有心人士以性別議題重傷的她，此役並沒有受到太大影響，三個回合打完獲得五位裁判一致肯定，成功收拾烏茲別克好手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)，順利邁進8強！

在東京奧運止步16強的林郁婷，本屆賽事是她生涯第二屆奧運會，她在去年歷經波盪的一年，年初在世錦賽打下銅牌，卻因被主辦單位惡意以「生理數值異常」取消獎牌，但她不只馬上秀出檢驗結果自清，更在年末的杭州亞運打下台灣女子拳擊史上第一面亞運金牌，證明自己的實力。

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然而經過了一年，她在奧運出賽前夕，性別議題卻再度被有心人士拿來「冷飯熱炒」，對此國際奧會出面強調林郁婷完全符合規範，林郁婷本人也直言，「就當作是對手怕我！」認為這些謠言對她來說完全沒影響。

本場比賽林郁婷第一回合就展開強攻，數度把對手逼到牆角，最終獲得裁判青睞，以4比1取得領先優勢；次局林郁婷仍保持十足進攻侵略性，獲得裁判一面倒肯定，將領先優勢進一步擴大到4比0。

第三回合雖然林郁婷一度被對方逼到角落，但她很快掙脫、扭轉劣勢，加上對方的幾次出拳都無法對她造成太大傷害，林郁婷則數度重擊對手，最終第三回合獲得裁判一致肯定，以5比0順利獲勝，收下8強門票。