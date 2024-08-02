快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式分組第2　卻被判失格

▲台美混血女泳將韓安齊首次代表我國出戰奧運。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎日前在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出本屆「亞洲第1」的成績，今(2)日換台美混血女將韓安齊在女子200公尺混合式預賽登場，她首次踏上奧運舞台，預賽被分在第2組第3水道，游出2分13秒97的好成績，原本名列分組第2，卻被判定失格，疑似蝶腳動作有問題，確切原因還有待釐清。

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▲台美混血女泳將韓安齊。（圖／翻攝自IG／angelacoeee）

19歲的韓安齊6歲就開啟游泳之路，契機是想和學游泳的姊姊一樣穿上可愛的迪士尼泳衣，她13歲代表金華國中參加全中運200公尺混合式就奪金，開始萌生奧運夢，她與「台灣蝶王」王冠閎國中時期就搭檔出國比賽，兩人有著好交情，這次一起挑戰奧運殿堂。

韓安齊今年在全國中正盃游泳錦標賽，一舉刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，是台灣泳壇一顆冉冉上升的女子新星，她目前就讀美國德州大學奧斯汀分校，是學校的游泳跳水隊成員。

▲台美混血女泳將韓安齊。（圖／翻攝自IG／angelacoeee）

首次代表我國登上五環殿堂，韓安齊感到很新奇，也希望展現出最好的自己，她今日預賽被分在第2組第3水道，游出2分13秒97，原本名列分組第2，最終卻被判定失格，疑似蝶腳動作有問題，出現高低腳，確切原因還有待釐清。

本屆女子200公尺混合式共分成5組，取前16名晉級準決賽。