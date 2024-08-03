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快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成連3屆奧運打進男單8強，今(1)日與世界第22的印度選手森(Lakshya Sen)爭4強門票，小天首局一度從5分領先變成2分落後，但他很快回穩要回領先，以21比19先下一城，可惜次局後半段連續失分，以15比21讓出，第3局又以12比21敗下陣來，總局數1比2遭逆轉落敗，本屆止步8強。

世界第11的周天成，本屆巴黎奧運名列第12種子，小組賽連退墨西哥賈瑞多(Luis Ramon Garrido)、香港李卓耀，順利前進16強，昨(1)日又2比0完勝世界第5的日本一哥奈良岡功大， 連3屆奧運晉級8強，今日與印度選手森爭4強，雙方過去4次交手，小天以3勝1敗佔上風。

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周天成今日開賽維持優異的手感，很快就突破對手的防線，打出5比2的攻勢，不過對手的反擊也來得很快，一口氣連拿4分反超了比數。小天沉穩應戰，在多拍來回之下保持耐心，一記反拍時間差出手，把比數改寫為7比7，之後又連下2分要回領先，以11比9進入技術暫停。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

暫停過後，周天成隨即殺球得分，連下3分，拉開14比9、5分領先，可惜隨後掛網失誤和打出界，遇到一波亂流，被扳成15平，接著又連掉2分，陷入15比17落後。所幸小天改變出拍節奏並調動對手，局末又追成18平，再以19比18要回領先，關鍵對角攻擊得手，以20比18取得2個局點，以21比19先下一城。

進入第2局，周天成開局陷入1比4落後，隨後展開反擊，連得4分反超比數。雙方不斷多拍來回，比數回到5比5， 形成拉鋸戰。小天在7比7後打出一顆壓線球，對手挑戰失敗後卻繼續找主審理論，還好小天沒受影響，比賽重新開始後馬上又拿下分數，他振臂怒吼替自己打氣，可惜隨後連續掉分，以10比11進入技術暫停。

暫停過後，周天成從11比13追成13平，可惜隨後連失了5分，落入13比18的劣勢，以14比20被對手逼出6個局點，以15比20讓出次局，雙方總局數1比1。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

來到決勝第3局，雙方打成3比3，周天成從4比9落後一路追到6比9，可惜沒能繼續逼近，以7比11進入技術暫停。暫停過後，小天追成8比11，不斷找尋機會追趕比數，無奈沒能扭轉頹勢，以12比21連丟2局，總局數1比2遭逆轉落敗。

周天成去年狀態起伏，直到11月的海洛公開賽才收下上季首冠，今年初他又在泰國大師賽封王，賽後他公布自己2023年初意外發現罹患大腸癌初期，消息震驚各界，好在因很快進行手術，目前已痊癒。小天在術後1年公開抗癌經歷，勉勵大家無論遇到什麼挫折，堅持下去肯定能找到答案，勵志故事感動人心。

34歲的周天成前2次奧運之旅，分別在2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，本屆締造連3屆闖進男單8強的紀錄，史上只有6人辦到過，仍是了不起的成就。

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