射箭混團連追2局加射1分惜敗韓國　雷千瑩：有嚇到他們

▲巴黎奧運射箭好手「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

中華射箭混團於巴黎時間2日與「大魔王」韓國隊在16強正面交鋒，台灣組合在連掉兩局的情況下，連追兩個回合，把比賽逼到加射，可惜最後仍以1分之差惜敗，賽後「雷母」雷千瑩雖然直言可惜，但也強調他們已經把最好的狀況拿出來，認為「有嚇到他們(韓國)」。

此役中華隊先丟兩局，卻能後來居上連追兩回合扳平，雷千瑩指出，「在比賽當下沒有時間去思考這麼多，在比賽前我們大概也都知道說，對韓國的分數一定是非常高，我們一定要好好的咬住他們，做最好的調整。」

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她強調，「我們其實後面都做得很好，有嚇到他們，當然後面加射是有一點可惜啦，但我相信大家有看到我們非常的努力，而且也把我們自己的最好的狀況都拿出來。」

而在第三回合後半到加射連飆4支10分箭的戴宇軒則表示，因為他在個人賽加射的時候表現比較可惜，所以這一次就是放開來射，有慢慢調整到自己該有的狀態跟發揮。

本屆奧運中華隊在射箭項目遇到韓國隊目前尚未拿下勝利，雷千瑩認為兩隊之間落差一定會有，韓國隊包含資格賽的分數跟穩定性都略勝一籌，但她也指出，「進到場地裡面的張力跟對抗的氛圍，其實變數一定會有。」在接下來的個人賽16強將對決韓國，她強調，「相信自己可以做到！」