快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強

▲中華隊4屆元老「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運射箭項目混合團體賽於當地時間2日展開16強，中華隊由「雷母」雷千瑩和戴宇軒聯手出擊，首戰就遭遇林是見、金優鎮組成的韓國組合，中華隊雖先丟兩個回合，但連追兩局，雙方鏖戰到加射，最終中華隊在加射以19比20惜敗，無緣挺進8強。

台灣射箭混團在資格賽射出58支10分箭、以總分1317分跟荷蘭並列第16名，雙方展開加賽，雷千瑩射出9分，戴宇軒更是直擊10分，最終以19比18氣走荷蘭，驚險晉級16強。

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此戰擔任韓國第一棒的「美女弓箭手」林是見，在第一回合第一箭就強勢射出10分，最終韓國在第一回合拿下37分高分，台灣組合則分別射出三支9分、一支8分箭，以35比37痛失第一回合。

第二回合台灣組合回穩，4支箭都不低於9分，其中雷千瑩更射中10分箭，然而韓國組合表現實在太精彩，單回合三支10分箭，以39比37再下一城。

退無可退的中華隊，第三回合第一棒雷千瑩射下10分，迎來好的開始，加上對方林是見竟罕見失誤射出8分箭，台灣組合以38比37扳回一城，順利續命。

關鍵第四回合，台灣組合表現超精彩，四支箭全都是10分，以40比38追平總積分，並將比賽逼進第五回合加射，而加射兩箭韓國隊都射下10分，台灣組合則射下19分，以1分之差落敗。