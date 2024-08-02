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吳少璿極限激流「小卡船」第36名　明對抗賽4艘船同場競爭

▲奧運輕艇激流標竿後起之秀吳少璿首次代表臺灣進軍奧運殿堂。 （圖／台中市運動局提供）

▲吳少璿首次進軍奧運殿堂。 （圖／台中市運動局提供）

記者游郁香／綜合報導

去年杭州亞運搶下男子K1銅牌的台灣輕艇好手吳少璿，今(2)日出戰「極限激流」計時賽，他從高台入水後前半段速度飛快，保持穩定節奏，可惜通過翻滾區後船小卡了一下，加上出現幾次失誤，最終繳出82.73秒，以總排名36進入明(3)日的首輪分組對抗賽，屆時將有4艘船一起在河道上競爭。

「極限激流」是輕艇的新興比賽，首次在奧運舉辦，遞補搶下本屆巴黎奧運參賽門票的吳少璿，今日出戰計時賽，他開賽就開啟「衝刺模式」，前半段節奏掌握得宜，可惜通過翻滾區後船卡了一下，加上後半段出現幾次失誤，最終以82.73秒完賽，總排名第36進入明日的首輪分組對抗賽。

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對抗賽中，38位選手將分成11組，每組3到4人，屆時4艘船要在河道上「競爭」最有利的路線和水流，場面將會相當刺激，可能形成「大亂鬥」，取分組前2名共22人，加上敗部復活賽10人，總共32人晉級預賽。

吳少璿在去年杭州亞運搶下男子K1銅牌，亞錦賽也以95秒62得到第4名，在亞洲實力頂尖，遞補搶下本屆巴黎奧運參賽門票，與表姊張筑涵攜手前進花都，張筑涵今日在女子極限激流計時賽則以76秒58完賽，目前比賽還在進行中。

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