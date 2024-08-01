▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎在巴黎奧運的最後一舞，忍著嚴重膝蓋傷勢上場，最終不敵好友依瑟儂，止步於女單8強，含淚離場。對此，總統賴清德表示，「謝謝妳，小戴，真的辛苦妳了」。

賴清德7月31日深夜10時48分發文表示，今天上場的台灣選手，許多國人都很熟悉。多位選手從小站在競技場上，從國中就開始練習、投入挑戰，資歷相當完整，也可供各界公評、經過國際奧會檢驗，才能站上賽場。

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賴清德舉例，挺過東奧低潮，為台灣奪下亞運首金、兩面世錦賽金牌的女子拳擊手林郁婷就是如此，「郁婷的表現，激勵許多台灣選手、更團結了台灣人；現在，她再度站在國際舞台上，我們更應該凝聚力量，為她加油」。

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



賴清德指出，台灣精神從不怕挑戰，無論面對任何質疑或挑戰，相信所有選手，一定會用實力拚戰。無畏無懼、全力以赴，拿出最好的表現、贏得最好的成績。

他說，李洋、王齊麟的羽球組合也有非常出色的表現，從小組賽挺進淘汰賽。在場邊傳來台語的加油聲下，麟洋配用精采的表現，不只「in」了也贏得了比賽，在二、三局扳回一城，振奮了所有人的心。

針對羽球天后戴資穎的最後一舞，賴清德表示，戴資穎一直都是凝聚我們的象徵，在奧運的最後一場比賽，對上泰國好手、也是好友的依瑟儂，即使帶有腳傷、仍然拚盡全力，也讓大家動容。雖然很惋惜的以6分之差，未能晉級，但全場「小戴加油」的呼聲，以及賽後的擁抱，使遠在巴黎的小戴，與在台灣的我們同在一起，「謝謝妳，小戴，真的辛苦妳了」。