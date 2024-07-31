「體操女皇」回歸！　拜爾斯率美國完成「救贖之旅」

▲美國「體操女皇」拜爾斯（Simone Biles）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

3年前東京奧運，「體操女皇」拜爾斯（Simone Biles）因表現失常及身心健康不佳退賽，讓備受看好的美國隊獲得女子體操團體賽銀牌。經過這些時間的調養，拜爾斯本屆奧運重新回歸，率領美國隊完成「救贖之旅」。

美國隊以總分171.296奪下金牌，拜爾斯繳出全隊最高的14.900分，美國隊總分領先銀牌的義大利5.802分，賽後拜爾斯表示，「哈利路亞，當時腦中一片空白。我鬆了一口氣，當下確實感到很大壓力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2011年以來，美國隊奪下所有女子體操團體世錦賽金牌，並在2012年和2016年奪下奧運金牌，但2021年東京奧運在一片看好中卻拿下銀牌，因此美國隊將這次巴黎奧運作為「救贖之旅」。

拜爾斯、查爾斯、李（Suni Lee）上屆東京奧運都是美國女子體操團體賽「銀恨」的成員之一，而嘉瑞(Jade Carey)上屆則參加自由體操榮獲金牌。

美國隊在4個項目的得分都是最高，拜爾斯最後更只要獲得8.865分就確認拿到金牌，而她整場比賽最低分數為12.600分，可以說閉著眼都能拿到金牌。最後美國隊順利拿下團體金牌，拜爾斯收下生涯第8枚奧運金牌，成為美國史上最多奧運獎牌的體操選手。

美國隊查爾斯（Jordan Chiles）提及拜爾斯時表示，「我當時想著，『她只需要正常表現，我們就會贏』，她是最偉大的人之一，所以我們只要正常發揮，上場展現我們的實力。」

▲美國奪下巴黎奧運女子體操團體賽金牌。（圖／達志影像／美聯社）