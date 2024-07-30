快訊／林子翔6比2擊退對手　挺進射箭個人賽32強

▲林子翔。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭男團昨(29)日錯失頒獎台，「F3」戴宇軒、林子翔和湯智鈞今(30)日輪番在個人賽登場，打頭陣的戴宇軒止步32強，隨後上陣的林子翔64強賽對上西班牙選手岡薩雷斯(Pablo Acha AchaGonzalez)，以6比2擊敗對手，順利晉級32強。

林子翔首次參加奧運，昨日男團不敵中國隊止步8強後，他自責表示，「簡單來說，就是我的問題，這場落敗我來扛。」他坦言，求好心切調整太多而沒把握住機會，誓言在個人賽「討回來」。

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林子翔64強淘汰賽對上西班牙27歲選手岡薩雷斯，對方曾在2021年歐洲冠軍盃囊括個人金牌及混合團體銀牌，在2018年地中海運動會，2019年歐洲運動會和幾屆世界盃都曾登上頒獎台。

林子翔首局射出1支10分箭，以28比27比下對手，率先取得2分積點，2比0領先。進入第2局，林子翔開局就來了一支10分箭，再以28比27連下2局，取得4比0聽牌。林子翔第3局連2支10分箭，第3支9分，對方也射出正中靶心的10分箭，雙方此局戰成29平，對手追到1比5。

第4局，兩人前2支箭都是9分與8分，林子翔最後一支箭9分，與對手戰成26平，再拿下1分積點，6比2勝出。

▲戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞。（圖／記者李毓康攝）