「台灣蝶王」王冠閎勇闖200蝶準決賽！教練期盼「放開游」

▲巴黎奧運中華隊「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣蝶王」王冠閎的巴黎奧運首戰順利過關，他於200公尺蝶式資格賽游出1分55秒32的成績，位居分組第3，最終以總排名第8晉級準決賽，賽後他因藥檢未受訪，教練黃智勇指出，賽前就預估他有這樣的實力，並期盼他在準決賽能「放開游」。

資格賽王冠閎被排在第二組，位列第三水道，雖然在第100米的時候一度落居第四，但他在第150米時急起直追，最終以1分55秒32的成績，名列分組第三，並以總排名第8晉級準決賽。

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教練黃智勇賽後指出，賽前就已經預估王冠閎有這樣的實力，因為他上半年狀況不好，在奧運前僅排在世界第36名，如果想進前16名，必須游的比今年的最佳成績更快，加上場地水深太淺、水溫有點過熱，導致西方國家的成績沒有預期的好，因此預估1分56秒1左右就能晉級，最後王冠閎也以1分55秒32的成績順利過關。

▲巴黎奧運中華隊「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華奧會提供）

稍晚將迎接16強準決賽，黃智勇教練指出王冠閎在資格賽能游出這樣的成績，大家都十分為他感到高興，而他特別點出，王冠閎在傍晚或是晚上的表現大多會比上午來的好，期許他能夠在準決賽「放開游」。