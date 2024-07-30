體育精神展現！　澳洲金牌女泳將與銀牌隊友共享金牌頒獎台

▲左起提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）、何詩蓓。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

澳洲在巴黎奧運女子200公尺自由式表現精彩，20歲泳將奧卡拉漢（Mollie O'Callaghan）游破奧運紀錄奪下金牌，23歲的提特穆斯（Ariarne Titmus）則拿下銀牌，澳洲完成「金包銀」，賽後2人一起站在金牌頒獎台的畫面更展現體育精神。

先前2人就被看好在女子200公尺自由式贏得金、銀牌，但具體是誰奪金就很難預測。最終奧卡拉漢在決賽以1分53秒27摘下金牌，蒂特穆斯則以1分53秒81獲得銀牌，這也是澳洲20年來首次在這個項目中包攬金銀牌。

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這是奧卡拉漢在奧運的第1枚個人金牌，她還擁有3枚接力賽金牌，分別是東京奧運贏得2枚金牌，另1枚金牌來自本屆巴黎奧運400公尺自由式接力。

觀眾除了被2人在場上的對決深深吸引，也被她們的體育精神感動。提特穆斯在東京奧運奪下200公尺自由式金牌，這次雖然沒有連霸，但她在結束後擁抱奧卡拉漢，並對她說了些祝賀的話，也跟著觀眾一起為她鼓掌。

奧卡拉漢在賽後表示，「能與大家一起競賽，並與提特穆斯同場競爭是一種榮幸。她是一位絕對的強者，比賽風格像一頭野獸，能與她一起訓練，並擁有如此出色的團隊是一種榮幸。」

隨後的頒獎儀式，奧卡拉漢邀請提特穆斯與她一起站在金牌頒獎台上，共享這份榮譽，賽評湯普森（Mathew Thompson ）表示，「奧卡拉漢與提特穆斯分享金牌位置，再次展現她的高尚品格。」

▲提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）相擁。（圖／達志影像／美聯社）