運動雲

>

體育精神展現！　澳洲金牌女泳將與銀牌隊友共享金牌頒獎台

▲左起提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）、何詩蓓。（圖／路透）

▲左起提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）、何詩蓓。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

澳洲在巴黎奧運女子200公尺自由式表現精彩，20歲泳將奧卡拉漢（Mollie O'Callaghan）游破奧運紀錄奪下金牌，23歲的提特穆斯（Ariarne Titmus）則拿下銀牌，澳洲完成「金包銀」，賽後2人一起站在金牌頒獎台的畫面更展現體育精神。

先前2人就被看好在女子200公尺自由式贏得金、銀牌，但具體是誰奪金就很難預測。最終奧卡拉漢在決賽以1分53秒27摘下金牌，蒂特穆斯則以1分53秒81獲得銀牌，這也是澳洲20年來首次在這個項目中包攬金銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是奧卡拉漢在奧運的第1枚個人金牌，她還擁有3枚接力賽金牌，分別是東京奧運贏得2枚金牌，另1枚金牌來自本屆巴黎奧運400公尺自由式接力。

觀眾除了被2人在場上的對決深深吸引，也被她們的體育精神感動。提特穆斯在東京奧運奪下200公尺自由式金牌，這次雖然沒有連霸，但她在結束後擁抱奧卡拉漢，並對她說了些祝賀的話，也跟著觀眾一起為她鼓掌。

奧卡拉漢在賽後表示，「能與大家一起競賽，並與提特穆斯同場競爭是一種榮幸。她是一位絕對的強者，比賽風格像一頭野獸，能與她一起訓練，並擁有如此出色的團隊是一種榮幸。」

隨後的頒獎儀式，奧卡拉漢邀請提特穆斯與她一起站在金牌頒獎台上，共享這份榮譽，賽評湯普森（Mathew Thompson ）表示，「奧卡拉漢與提特穆斯分享金牌位置，再次展現她的高尚品格。」

▲提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲提特穆斯（Ariarne Titmus）、奧卡拉漢（Mollie O`Callaghan）相擁。（圖／達志影像／美聯社）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運游泳2024奧運國際巴黎奧運奧卡拉漢提特穆斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

巴黎奧運走光！　衝浪選手「光屁屁」直擊

巴黎奧運走光！　衝浪選手「光屁屁」直擊

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面

日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面

快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單再過一關！成功擠身16強行列

快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單再過一關！成功擠身16強行列

熱門新聞

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

讀者回應

﻿

熱門新聞

1荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

2北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！晉級混雙決賽

3快訊／高承睿男單2連勝！首屆奧運叩關16強

4陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

5落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

最新新聞

1攻城獅簽下選秀榜眼蔡宸綱　披35號戰袍：

2堀米雄斗逆轉衛冕奧運街頭滑板金牌

3澳洲金牌女泳將與銀牌隊友共享金牌頒獎

461歲桌球阿嬤奧運首戰贏了！全場秒跪了

5台鋼獵鷹新賽季首位洋將鉑金報到

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366