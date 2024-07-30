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快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單再過一關！成功擠身16強行列

▲巴黎奧運鄭怡靜、教練鄭佳奇。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運桌球好手鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣桌球一姐鄭怡靜，在巴黎時間28日於巴黎奧運女子單打項目64強打下37歲喀麥隆老將昂弗(Sarah Hanffou)，成功晉級32強，巴黎時間29日她迎接32強賽，交手羅馬尼亞好手薩瑪拉(Elizabeta Samara)，鄭怡靜順利以11比3、9比11、11比8、11比9、5比11、15比13，總比分4比2過關，成功叩關16強！

目前高居世界第12名的鄭怡靜，在本屆賽會首戰表現出色，以12比10、11比5、11比1、14比12直落4擊敗喀麥隆老將昂弗，輕鬆收下本屆奧運會首勝。

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32強賽鄭怡靜面對世界排名第43的薩瑪拉，首局她就打出強勢開局，連拿5分之後才被對方破蛋，不過鄭怡靜沒有給對方太多機會，輕鬆以11比3收下第一局勝利。

次局雙方展開纏鬥，雖然鄭怡靜一度打出5比2的開局，卻被對手連趕4分反倒陷入落後，鄭怡靜馬上穩住陣腳，連拿2分超前，不過這時對手再度打出攻勢，率先取得局末點，最終鄭怡靜力挽狂瀾失敗，以9比11丟掉次局。

第三局鄭怡靜開賽打得強勢，並慢慢拉開領先優勢，然而對手表現漸入佳境，在比賽末段追成8比8平手，此時鄭怡靜回穩連下三城，以11比8收下第三局勝利，同時總比分取得2比1的領先優勢。

關鍵第四局，鄭怡靜開賽就連拿3分，但對方隨即追平，雙方開始展開纏鬥，數度互換領先，而鄭怡靜率先穩住陣腳，㚢得局末點後沒有再給對方機會，以11比9再拿一局，取得3比1聽牌。

第五局開賽鄭怡靜就陷入落後局面，一度落後達到5分，雖然一路苦追，但最終仍以5比11吞敗，被對方逼近到2比3，不想讓煮熟的鴨子飛走，鄭怡靜第六局從開賽就打出氣勢，雖然對手叫暫停之後步步緊逼，連拿4分超前，但是鄭怡靜很快回穩，兩人一路戰到13比13，鄭怡靜頂著壓力連得2分，終於以15比13收下勝利。

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