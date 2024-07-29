快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

▲林昀儒、陳思羽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運搭檔陳思羽出擊混雙項目，今(28日)晚8強賽就強碰世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎，兩人賽前苦笑表示，要先拚拿下1局，結果首局就以11比7勝出，一度以總局數2比1領先，可惜最終遭到逆轉，以2比4止步8強，林昀儒無緣連2屆奧運混雙奪牌。

林昀儒上屆東京奧運與「學姐」鄭怡靜攜手奪銅，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆巴黎奧運改搭陳思羽，兩人自2022年9月搭檔以來，拿過3座WTT賽事冠軍。

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混雙世界第7的林昀儒、陳思羽，昨(27)日16強賽以4比2擊退法國地主組合A.勒布朗(Alexis Lebrun)、袁嘉楠，今日與「大魔王」世界第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎交手。開賽趁「莎頭組合」還未進入狀態，林陳配打出5比1攻勢，之後一路保持領先，以10比5取得5個局點，被化解了2個後，以11比7率先搶下首局。

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

進入第2局，林昀儒、陳思羽以3比1開局，被扳成4比4後連掉3分，陷入4比7落後，局勢開始倒向「莎頭組合」，林陳配以6比11讓出次局。第3局，林昀儒、陳思羽打出5比1攻勢，被連趕2分後喊出暫停，及時穩住陣腳，拉開9比4、5分領先，孫穎莎揮空失誤，讓林陳配以10比5取得5個局點，並以11比6再下一城，總局數2比1領先。

來到第4局，林昀儒、陳思羽又拉出3比1攻勢，但接著連失了3分陷入3比4落後，雙方形成拉鋸，「莎頭組合」局末重新掌控局面，以11比7將總局數扳成2比2。

關鍵第5局，林昀儒、陳思羽開局依舊3比1領先，但沒能擴大分差，戰況十分膠著，5比5平手後，林陳配連掉了5分，陷入5比10的劣勢，但他們不氣餒，連續化解了4個局點，追到了9比10，可惜還是以9比11敗下陣來，總局數2比3遭聽牌。

第6局，林昀儒、陳思羽3比4咬住比數，隨後卻連續失分，陷入3比10、7分落後，讓「莎頭組合」得到7個賽末點，林陳配最終以3比11丟掉此局，總局數2比4落敗。

林昀儒接著還要出戰男單賽事，他本屆名列男單第5種子，首輪對手是波多黎各選手阿方納多(Brian Afanador)。