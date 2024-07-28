張筑涵「求快」致失誤　奧運輕艇激流排名23無緣晉級

▲台灣輕艇好手張筑涵連續2屆登奧運輕艇激流項目。（圖／路透）

文／中央社

台灣選手張筑涵在巴黎奧運輕艇激流女子K1預賽第1趟繳出109.92秒，可惜第2趟因求快、發生失誤，未能將成績推進，總排名23作收，只差1名就能晉級，也讓她坦言有些遺憾。

張筑涵上屆東京奧運成為台灣史上首名取得奧運輕艇項目參賽資格的選手，儘管預賽以總排名26、無緣晉級，不過她在去年杭州亞運摘金證明自己，並完成已逝教練夢想。

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張筑涵是台灣輕艇項目連2屆闖進奧運的第1人，而她今年再戰巴黎奧運並不孤單，除有同屬輕艇激流的表弟吳少璿取得奧運席次，還有輕艇競速選手賴冠傑參賽。

為了備戰巴黎奧運，張筑涵早在5月就前往法國適應場地，而她也是這次奧運台灣輕艇代表隊首名登場的選手。

巴黎奧運輕艇激流女子K1預賽需進行2輪，成績擇優取總排名前22名選手晉級準決賽，張筑涵在25名選手中第3個出發，第1趟雖遭罰2秒，但整體表現平穩，以109.92秒、排名22。

張筑涵第2趟一開始就發生失誤，最後以117.93秒完賽，成績略遜第1趟，最終取第1趟成績進行排序，總排名以第23名、無緣晉級。

張筑涵接受訪問時表示，第1趟採保守路線，但因在淘汰邊緣，第2趟就想求快，「但路線走太短，就撞到第2個標竿，當下覺得好像沒過，就再繞回去，再過一次。」

張筑涵表示，可能比賽經驗偏少，平時多著重在練習，若能多增加比賽經驗，或許臨場發揮會更好。 不過，張筑涵第2次奧運之旅還未結束，接下來還將參加極限激流賽事，這也是奧運首度納入這個項目。