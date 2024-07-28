大坂直美左腿不適　奧運女單首輪輸前德國球后遭淘汰

▲巴黎奧運大坂直美 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運27日第一天網球賽事中，大坂直美以5比7、3比6不敵德國前世界球后柯柏（Angelique Kerber），首輪就宣告出局。儘管對比賽結果感到失望，大坂直美仍對自己有信心，希望能夠重新找回曾經的絕對優勢，再度贏得大滿貫冠軍並在排名中登上第一。

大坂直美表示，「我想我需要重新學習如何贏球。也許這是我忘記如何做的事情，也許我需要繼續與非常出色的球員對戰，重新學習這一點。」她也坦言，3年前的東京奧運會上，她在家鄉球迷面前的壓力很大，導致她在第三輪就遭到淘汰。

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在對柯柏的比賽，大坂直美在第二盤左腿出現了不舒服的情況，被問及腿的感覺如何，大坂說。「我不知道，因服用了止痛藥，所以等藥效過去後才會知道感覺好像左腿有點過度伸展。我在比賽中感到一陣刺痛，但我希望我還年輕，也許不會那麼嚴重。」

對於這場比賽，柯柏表示，非常榮幸能夠在對陣大坂這樣的冠軍球員時取得勝利，尤其這是她最後一次參賽。柯柏是2016年里約奧運會銀牌得主，將在這屆奧運會後退役。

「能夠在對陣像大坂這樣偉大的冠軍時贏得這樣的比賽，對我來說意義重大，尤其因為這是我最後一次參賽，證明我仍然可以戰勝頂尖球員，」柯柏表示，「我只是試著享受每一個時刻。我期待著再次上場。」

▲巴黎奧運大坂直美 。（圖／達志影像／美聯社）

大坂直美在2018年及2021年贏得美國公開賽和澳洲公開賽冠軍，成為所有運動項目中收入最高的女運動員。然而，她在2021年法國網球公開賽上首次透露自己一直在應對焦慮和抑鬱，並開始進行一系列的精神健康休息。

她在懷孕期間退出了比賽，今年1月的澳洲公開賽上回歸大滿貫賽事，並在幾個月後的法國網球公開賽出賽，

紅土並不是大坂的最佳賽場，對柯柏的比賽，出現30個非受迫性失誤，幾乎是對手的11倍。而且只有1次破發，自己卻丟了4個發球局。「「我覺得在練習時的時候。我的發球可以打得更好。」大坂說，「但這不是輸球的藉口。」