「AI美人」李珠珢仙氣逼人　魔性「三振舞」超吸睛引粉絲暴動

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將周末在大巨蛋主場吸引2萬1千名觀眾進場，特別邀請起亞虎啦啦隊來台交流，讓球迷體驗韓風應援，19歲「AI美人」李珠珢最吸睛，場邊應援跳具有魔性的「三振舞」受到球迷熱議。

▲▼李珠珢與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

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李珠珢擁有白皙的皮膚及精緻的臉蛋，獲得「AI美人」稱號，而且她所跳的「三振舞」在YouTube影片已經超過1億人次觀看，起亞虎啦啦隊在大巨蛋應援舞台跳「三振舞」，其實是在起亞虎主場製造出局數時就會跳的舞，此戰台鋼有球員出局就會開始跳，也讓熱區球迷看得很過癮，紛紛拿手機拍下影片珍藏。

▲李珠珢與Fubon Angels一同站上大巨蛋的應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

李珠珢賽前受訪時表示，「沒有預期會因為影片爆紅，感覺增加很多粉絲，非常感謝。」這也是她首次在巨蛋場地應援，賽後MVP頒獎台也登台與MVP張進德一起跳經典「三振舞」，張進德也認證這首歌聽一整場很洗腦。

▲▼韓國起亞虎啦啦隊隊長金韓拿、19歲「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）