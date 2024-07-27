張進德代打建功追平！悍將4比3逆轉3連勝　張奕又幸運奪勝

▲富邦悍將張進德。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將27日迎戰台鋼雄鷹，兩隊形成拉鋸戰，悍將8局下落後1分時，張進德代打建功掃出關鍵追平分，率隊以4比3獲勝，取得3連勝。

悍將3局下開啟攻勢，林哲瑄率先敲出安打，王正棠也敲安打推進，張育成擊出三壘滾地球，靠野手選擇上壘，林哲瑄利用對方傳球失誤，進帳1分。悍將4局下再把握機會，董子恩掃出安打，申皓瑋擊出二壘安打追加1分，取得2比0領先。

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台鋼雄鷹打線前6局遭到悍將先發投手黃保羅壓制，7局上反攻，張肇元、王柏融連線安打，杜家明保送攻佔滿壘，黃保羅先三振藍寅倫，此戰排第9棒的吳念庭在此時建功，掃出適時安打攻下2分，扳平比數為2比2。悍將決定由歐書誠接替黃保羅，不過卻投出保送，再次面臨滿壘危機，這次飆三振化解。

台鋼8局上攻勢再起，魔鷹8局上從前歐力士隊友張奕手中敲出安打，王柏融隨後掃出落在右外野線邊二壘安打，幫助台鋼超前比數。

悍將8局下面對台鋼後援投手王躍霖，由王正棠打穿二壘防線，安打開啟反攻，張育成挨觸身球保送，池恩齊代打執行短打戰術，悍將提出重播挑戰成功改判安全上壘，無人出局攻佔滿壘，張進德代打建功，敲出安打扳平比數。台鋼換上左投賴鴻誠登板，戴培峰掃出高飛犧牲打要回4比3領先，富藍戈9局上登板守住勝利。

張奕中繼1局，被攻下追平分後，隊友又有火力反撲，宛如初登板的劇本再現，再度拿下勝投。