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攻城獅前進矯正學校傳遞正能量　曾柏喻分享「浪子回頭」經歷

▲▼新竹攻城獅4位球星頒發Muse Girls月曆鼓勵當日表現優異的同學。（圖／新竹攻城獅提供）

▲新竹攻城獅4位球星頒發Muse Girls月曆鼓勵當日表現優異的同學。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅隊長蕭順議帶領李啓瑋、李家瑞、曾柏喻前進法務部矯正署誠正中學進行The Lion’s Share公益活動，四位球星擔任一日籃球教練。「小黑」曾柏喻除了與同學切磋球技外，也把握機會分享「浪子回頭」的人生經歷。

誠正中學位於新竹縣新豐鄉，成立於1999年7月1日，隸屬法務部矯正署。該校以收容一時迷途之司法少年，以提供少年獲得正規教育機會為主要目標。

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▲▼攻城獅球星前進少年矯正學校誠正中學，隊長蕭順議；李家瑞；李啓瑋。（圖／新竹攻城獅）

▲攻城獅隊長蕭順議。（圖／新竹攻城獅）

攻城獅球團近日首次踏入矯正學校進行公益活動，隊長蕭順議表示，「這是一次非常特別的經驗，第一次要通過重重關卡才能抵達籃球場，很多同學都很有籃球天賦，今天我們在教學中特別強調團隊精神，希望能傳遞給少年們更多互助合作的觀念，這些觀念不僅適用於球場上，出社會後也非常受用。」

▲▼攻城獅球星曾柏喻分享個人浪子回頭經歷。（圖／新竹攻城獅）

▲攻城獅曾柏喻分享個人浪子回頭經歷。（圖／新竹攻城獅）

曾柏喻在活動過程中，除了與同學們相互切磋外，也把握機會分享「浪子回頭」的人生經歷，「我也曾經在人生道路上迷失自我，我想鼓勵每一位司法少年們，在回歸正軌的過程中要保持堅定意志，要相信自己一定能找回人生志向！」

▲▼攻城獅球星前進少年矯正學校誠正中學，隊長蕭順議；李家瑞；李啓瑋。（圖／新竹攻城獅）

▲攻城獅李家瑞。（圖／新竹攻城獅）

李啓瑋與李家瑞與少年們相處後，異口同聲表示，「今天一起打籃球的過程中，我們看到他們『親切、陽光、想學習』的一面。雖然少年們過去曾經犯下一些錯誤，但他們沒有想像中的那麼壞，祝福他們之後回歸正常生活後能有更好的發展。」

談到「運動」對於矯正少年的影響，誠正中學訓育組長江仲敏說，「在每一位少年加入籃球隊時，我們都會先舉賽事規則為例，各項運動的競賽規則就如同社會的法律規範。我們希望讓少年們學習如何在規則內一展長才，更重要的是引導他們未來出社會後循規蹈矩走向正途！」

▲▼攻城獅球星前進少年矯正學校誠正中學，隊長蕭順議；李家瑞；李啓瑋。（圖／新竹攻城獅）

▲攻城獅李啓瑋。（圖／新竹攻城獅）

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關鍵字： TPBL新竹攻城獅蕭順議李啓瑋李家瑞曾柏喻

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