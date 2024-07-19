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不花時間簽糟糕合約！　道奇強打爆料曾收到紅襪報價

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇強打賀南德茲（Teoscar Hernández）本季至今繳出優異表現，敲出19轟、62分打點，攻擊指數0.802，入選生涯第2次明星賽，並獲得今年全壘打大賽冠軍。不過他在近期在節目上透露，休賽季曾收到紅襪報價，不過他卻稱這是一筆「糟糕的合約」。

賀南德茲在《Baseball Isn't Boring》Podcast節目中指出紅襪給了一份「2年2800萬美元（約新台幣9.16億）」合約，「我不會在自由市場上花時間簽一份糟糕的合約，我熱愛紅襪，我喜歡在芬威球場打球，他們是我最喜歡的球隊之一，但我必須為自己的職業生涯和家庭做出最好的決定。」

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而賀南德茲也透露，自己曾希望紅襪能將合約延長至3年，但紅襪猶豫了，「我以為他們會提供3年合約，但不幸的是，他們說需要等待，因為他們需要做一些其他決定，但我不能再等了。」之後他就與道奇簽下1年2350萬美元（約新台幣7.69億）的合約。

假設紅襪簽下賀南德茲的話，可以增加球隊的外野深度，也能在對方派出左投時擔任指定打擊，因為吉田正尚作為指定打擊並不出色。本季他對左投的打擊率僅0.140，攻擊指數為0.475，而賀南德茲對左投的攻擊指數為0.907，打出了8支全壘打。

關鍵字： MLB棒球道奇賀南德茲紅襪

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