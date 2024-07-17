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張育成與艾士特擁抱化解昨晚衝突　「他想幫球隊！我也要幫」　

▲▼由克迪牽線，艾士特找張育成化解昨晚衝突。（圖／富邦悍將提供）

▲▼由克迪牽線，艾士特找張育成化解昨晚衝突。（圖／富邦悍將提供）

▲▼由克迪牽線，艾士特找張育成化解昨晚衝突。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將與中信兄弟16日在新莊球場比賽引起板凳清空衝突，張育成衝出去對艾士特喊叫，兩人在17日展開近4分鐘的對話，兩度擁抱化解。

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悍將6局下因戴培峰遭到近身球斥候，總教練陳金鋒衝出場抗議，起因是兄弟洋投艾士特在休息室叫囂，張育成看到後也對他吼叫。

兩隊17日賽前練習時，由克迪牽線讓艾士特與張育成面對面對話，張育成透露，聊了昨天衝突的事，艾士特說他只是要幫他們球隊的投手嗆一下，而且他說他是Rookie的投手，想幫助球隊。

張育成也向艾士特表達立場，「你這樣出來講，我也要幫我的球隊講話，其他都還好，沒事了。」而克迪在一旁也答腔，張育成提到，「因為跟他在克里夫蘭當過隊友，他找艾士特過來。」

對話後化解前一晚的衝突，張育成說，「現在就互相尊重，也沒有什麼，是比賽的一部分。」其實艾士特2019年也轟過全壘打，張育成說，「不記得了，對過很多投手，而且小聯盟不算，是復健賽。」

練習途中，王建民在中外野區也走向陳金鋒聊了5分多鐘，經過前一晚的激情，兩隊都冷靜下來對話。

▲▼王建民與陳金鋒對話。（圖／富邦悍將提供）

▲王建民與陳金鋒對話。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球衝突張育成艾士特對話

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