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兄弟補強第6號洋投！安吉斯具備美、日、韓經驗

▲▼安吉斯。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟新洋投安吉斯。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟球團16日宣布補強洋將陣容，在團隊既有的五位洋投陣容德保拉（José De Paula）、猛登(Daniel Joseph Mengden)、克迪(Kirkland McCarty)、艾士特(Eric Stout)以及目前仍在二軍調整中的象魔力(Shawn Morimando)之外，兄弟球團再簽下具有美、日、韓三國職棒資歷的安吉斯(Angel Sanchez)，預計近日就會抵台加入球隊訓練。期待在安吉氏的加入後，能夠更加厚實中信兄弟的洋投戰力。

34歲的安吉斯(Angel Sanchez)，是多明尼加籍的右投手，身高185公分，體重88公斤，最快球速曾飆出158公里的速球，在2010年投入美國職棒(MLB)道奇隊小聯盟體系，並於2011年至2014年間先後效力於道奇、馬林魚、光芒、白襪和海盜隊的小聯盟體系，直到2017年於海盜隊迎來大聯盟生涯初登板。2018年至2019年間，安吉斯(Angel Sanchez)則輾轉前往韓國職棒(KBO)發展，在效力於SK飛龍隊期間表現優異，也深受日本職棒(NPB)的關注，安吉斯也在2020年至2021年間轉戰日職效力讀賣巨人隊，兩年間留下13勝10敗，防禦率3.68的成績。

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今年球季安吉斯開季先效力於墨西哥聯盟，先發6場比賽，繳出3勝0敗的好成績後，在5月份接受坦帕灣光芒隊3A Durham Bulls隊的邀請重返美職體系，期間共有6場出賽，繳出26又2/3局投球，4勝2敗，防禦率2.36、每局被上壘率1.28的成績，受到兄弟球團的青睞，於7月選擇與中信兄弟簽約轉戰中職。

中信兄弟領隊劉志威表示，「很開心能夠與安吉斯簽約，相信他過往的亞洲職棒經驗能夠幫助他順利融入我們球隊，更期待在他的加入後，除了幫助團隊厚實洋將戰力之外，隊內洋投的良性競爭也能夠刺激團隊，為接下來的賽事來做努力。」

兄弟目前一軍輪值的洋投包含德保拉、克迪、艾士特及猛豋，還有二軍剛復出的象魔力，總教練平野惠一表示，「他目前進度慢慢的，還算順利。」

關鍵字： 兄弟洋投一軍二軍陣容

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