《國民體育法》第23條修正草案3讀！蔡其昌：為國出賽無後顧之憂

▲立法院三讀《國民體育法》修正，立委蔡其昌。（圖／蔡其昌辦公室提供）

體育中心／綜合報導

今年2月中旬，台灣男籃國家代表隊參加2025亞洲盃男籃資格賽時，傳出保險相關問題尚未敲定，導致組隊不順，為此台灣體育職業選手為國出賽的各種問題也引發關注，立法委員蔡其昌對此於今年3月時舉辦公聽會邀集體育各界討論，除了爭取教育部體育署修正「發給慰問金辦法」提高慰問金額度外，後續也在立法院提案《國民體育法》第23條修正草案，並於今(15)日三讀通過。

蔡其昌提到，過去職業運動選手代表國家出賽時，雖樂意為國爭取榮譽，但同時卻也得冒上受傷、身殘及死亡等風險，除了獲得「榮譽」之外，幾乎無法有更加完善的保障。

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蔡其昌接著表示，許多球員曾經被評估有望登上美日的職棒聯盟舞台，卻因長年代表國家出征國際賽，進而累積大小傷勢，錯過了圓夢的機會。蔡其昌強調，「對職業運動選手來說，最重要的資產莫過於確保身體的平安健康，任何風險都應該避免。」

蔡其昌最後表示，台灣運動發展蒸蒸日上，而今年也有許多國際賽事接踵而來，除了讓職業選手「為國爭光」之外，我們也應該讓選手更無後顧之憂，「感謝教育委員會、大院即時通過國民體育法修正草案，讓我國朝著更加完善的運動環境而努力。」