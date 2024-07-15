運動雲

>

《國民體育法》第23條修正草案3讀！蔡其昌：為國出賽無後顧之憂

▲立法院三讀《國民體育法》修正，立委蔡其昌。（圖／蔡其昌辦公室提供）

▲立法院三讀《國民體育法》修正，立委蔡其昌。（圖／蔡其昌辦公室提供）

體育中心／綜合報導

今年2月中旬，台灣男籃國家代表隊參加2025亞洲盃男籃資格賽時，傳出保險相關問題尚未敲定，導致組隊不順，為此台灣體育職業選手為國出賽的各種問題也引發關注，立法委員蔡其昌對此於今年3月時舉辦公聽會邀集體育各界討論，除了爭取教育部體育署修正「發給慰問金辦法」提高慰問金額度外，後續也在立法院提案《國民體育法》第23條修正草案，並於今(15)日三讀通過。

蔡其昌提到，過去職業運動選手代表國家出賽時，雖樂意為國爭取榮譽，但同時卻也得冒上受傷、身殘及死亡等風險，除了獲得「榮譽」之外，幾乎無法有更加完善的保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌接著表示，許多球員曾經被評估有望登上美日的職棒聯盟舞台，卻因長年代表國家出征國際賽，進而累積大小傷勢，錯過了圓夢的機會。蔡其昌強調，「對職業運動選手來說，最重要的資產莫過於確保身體的平安健康，任何風險都應該避免。」

蔡其昌最後表示，台灣運動發展蒸蒸日上，而今年也有許多國際賽事接踵而來，除了讓職業選手「為國爭光」之外，我們也應該讓選手更無後顧之憂，「感謝教育委員會、大院即時通過國民體育法修正草案，讓我國朝著更加完善的運動環境而努力。」

關鍵字： 蔡其昌國民體育法保險

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

熱門新聞

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1梅西傷退崩潰痛哭！阿根廷驚險奪冠

2快訊／謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

3西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄

4大谷翔平將破亞洲紀錄　韓媒衝擊

5勇士宣布曾祥鈞離隊　他將赴日發展

最新新聞

1張育成吸金！悍將賺進1500萬元

2明星賽戰技挑戰賽最終名單確定

3《國民體育法》第23條修正草案3讀！

4麟洋配巴黎奧運多打1場　王齊麟：滿賺的

5台鋼獵鷹2新秀李允傑、張志豪確定加盟

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

#大谷翔平 生涯200轟達陣！

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366