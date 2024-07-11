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快訊／TPBL職籃「外籍生解套方案」　可簽約成第5洋將

▲8位報名此次PLG選秀的UBA外籍生，希望新職籃能給他們一個公平選秀的機會。（圖／記者杜奕君攝）

▲8位報名此次PLG選秀的UBA外籍生，也有機會以「第5洋將」身份加入TPBL職籃。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

UBA外籍生議題，11日在TPBL職籃7支球團達成共識下，獲得解套方式。根據聯盟稍早公布相關選秀順位，以及7月23日進行聯盟首次新人選秀。針對外籍生部分，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約1位外籍生作為備用洋將。

先前11支球團針對外籍生議題呈現不同意見，最終也演變共4隊退出聯合選秀，重新組成PLG職籃迎接第5季到來。

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至於續留新職籃的7支球隊，除了先前確定聯盟名稱為TPBL台灣職業籃球大聯盟外，11日晚間在公正人員監證下，由莊會長抽籤完成最終選秀順位，最終由戰神贏得首輪第1順位狀元籤，後續首輪依序為攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王。

針對外界相當關注的外籍生議題TPBL聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束。

而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約1位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

這也代表著以莫巴耶為首的8名本季報名PLG職籃選秀成員，仍有機會在TPBL職籃舞台登場，只是身份將成為「第5洋將」，且登錄規範將以洋將視之。

關鍵字： TPBL職籃選秀台灣職業籃球大聯盟莊瑞雄選秀狀元台籃

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