瓊斯盃女籃成「生涯告別戰」　黃品蓁宣布高掛球鞋退役

▲女籃沙場老將黃品蓁選擇在本屆瓊斯盃正式退役高掛球鞋。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆瓊斯盃女籃加入屬於國家2隊性質的中華白，現年34歲的沙場老將黃品蓁，在10日瓊斯盃女籃最後一天賽程，幫助中華白以84比60大勝馬來西亞後，正式宣佈將高掛球鞋退役，完成國家隊的最後一舞。

從HBL、UBA的學生聯賽時期就綻放光芒，今年11月將滿35歲的黃品蓁，在進入成人級別賽事後，WSBL聯賽表現同樣耀眼，更在2015年正式挑戰對岸WCBA舞台，並成為該年選秀狀元，打滾多年後，2021年正式返台加入台元女籃效力。

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此次應中華白總教練錢薇娟之邀，黃品蓁加入中華白希望為年輕後輩傳承經驗，今日的生涯告別戰，黃品蓁繳出6分、4籃板，並幫助球隊拿下本屆瓊斯盃最終日勝利。

賽後無預警拋出「退休」震撼彈，黃品蓁表示，「我其實很難放下，也真的很喜歡打籃球，但自己應該要做出選擇，因為現在在場上的機會真的已經不多。」

黃品蓁也說，「這次加入中華白，我和年輕球員年紀有段落差，但也因此感受到她們的熱情，我好像也重新找回那份初衷，這可能也是未來我要帶隊的時候，應該學習的地方。」

▲黃品蓁在瓊斯盃最終戰幫助中華白大勝贏球。（圖／籃協提供）