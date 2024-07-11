快訊／TPBL職籃選秀順位公布　7隊抽籤「台北戰神」獲狀元籤

▲TPBL職籃選秀順位抽籤，由台北戰神拿下選秀狀元籤 。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前宣布以7隊規模正式成軍的TPBL台灣職業籃球大聯盟，11日晚間在聯盟首任會長莊瑞雄親自抽籤下，為台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神等7隊決定新賽季選秀順位，最終由戰神贏得首輪第1順位狀元籤，後續首輪依序為攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王。

TPBL職籃日前正式宣布以7隊規模成軍，包括戰神、國王、特攻、雲豹、攻城獅、夢想家以及海神，由於先前原訂11隊開打的計劃破局，因此在本次新人選秀上，選秀順位改以抽籤方式來決定先後順序。

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在預定擔任聯盟會長的莊瑞雄親自抽籤下，最終由獲得戰神首輪第1順位狀元籤，第2順位選秀榜眼籤由攻城獅拿下，至於首輪第3順位探花籤則由夢想家獲得。

TPBL聯盟公告如下：

TPBL台灣職業籃球大聯盟所屬7支球團台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家及高雄全家海神（由北至南排序）於今日（11日）拜會聯盟會長莊瑞雄，就聯盟未來發展方向交換彼此意見。

在莊會長的協商與帶領下，本次會面已將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。其中選秀順位依照新聯盟參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，以抽籤方式決定最終選秀順位。

今日在公正人員監證下，由莊會長抽籤完成最終選秀順位。另因應前期籌備作業，同時希冀更多籃壇新血加入，選秀會將延長報名至7/15中午12:00。先前已報名「2024聯合選秀會」之新秀資格將無條件延續至「2024 TPBL DRAFT」，正式選秀會將於7/23舉行。

針對大家所關心的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約1位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

選秀順位備註：

＊原T1聯盟雲豹與戰神交易首輪選秀權，由戰神取得雲豹2024年首輪選秀權。

＊原T1 聯盟戰神與太陽交易第二輪選秀權，因太陽解散故戰神無第二輪選秀權。