影／好夢幻！詹皇、咖哩美國男籃聯手　空中接力爆扣得分美如畫

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運挑戰金牌衛冕5連霸的美國男籃，此次包括詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)等天王球星領軍出擊，可說是本次五環殿堂最受矚目的重量級項目。11日美國男籃首戰，詹皇與咖哩大神就在比賽中聯手完成一次精彩空中接力爆扣，由柯瑞助攻詹姆斯霸氣取分，也讓球迷對美國男籃此次表現充滿期待。

▲柯瑞將迎接生涯首次奧運舞台，力拚金牌榮耀。（圖／達志影像／美聯社）

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即便今日熱身賽首戰，開局一度落後給對手加拿大，但美國男籃最終仍以86比72逆轉搶下熱身賽首勝。

此戰詹姆斯與柯瑞攜手先發，過去多次在NBA賽場上演爭冠對決的兩大球星，也在第3節攜手上演一次精彩快攻空中接力爆扣，讓美國隊在3節打完手握15分大幅領先，也就此奠定勝果。

生涯將首度站上奧運舞台的柯瑞，熱身賽首戰拿下先發5人當中最高的12分外帶2籃板、3助攻，詹姆斯則是7分、5籃板、3助攻、3抄截、1火鍋表現全面。

值得一提的是，這也是詹姆斯與柯瑞首度在國際賽代表美國男籃首度正式聯手，過去詹姆斯曾在2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運代表美國男籃出賽，並拿下兩面奧運男籃金牌，至於柯瑞則是分別在2010年、2014年的世界盃男籃賽，兩度替美國隊拿下金牌殊榮。

▲詹姆斯將在巴黎奧運和柯瑞夢幻聯手。（圖／達志影像／美聯社）