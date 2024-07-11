我的籃球夢圓夢計畫　周士淵、張立群前進南投做公益

▲全球人壽圓夢計畫籃球營，周士淵等球星前進南投送暖做公益。（圖／全球人壽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

全球人壽邁入30周年之際，與中華民國國民小學體育總會於7月10-12日深入南投縣聯手打造「我的籃球夢 圓夢計畫」，除了重磅邀請專業體育主播張立群，請他為這些小朋友現場轉播一段NBA精采的比賽片段，並邀請台下小朋友上台體驗當一日體育主播。另外此次總教練吳建龍也邀請裕隆球星周士淵等好手加入，為偏鄉學童送暖並提供籃球技術指導。

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中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修在開幕致詞時表示，NBA CARES公益活動帶給他很大的啟發，希望藉由球星的良好形象渲染，為小朋友帶來正面的影響並將這股能量送至全台灣每個角落。

陳煥修理事長去年完成離島首站澎湖的籃球公益活動後，今年深入山區前體會兩地截然不同的學童個性，也因此特別邀請較年輕的林現惟集演出籃球偶像劇的陳采宣，盼能拉近與學童的年齡差距，果然小學童跟這些透過電視轉播賽事才濘看到的大明星互動起來完全零距離，也看到寶島夢想家當家球星李德威直呼好高大！

李德威開心表示，「在大學長吳建龍號召之下，參加這有意義的活動當然義不容辭，尤其是看到這麼多小朋友熱情的圍繞在他身邊，心情也跟著開心起來。尤其是當他看到一位小朋友鞋帶亂綁，一時忘卻自己是球星的身分蹲在地上幫小朋友綁好鞋帶，也讓旁人見識到台灣魔獸的親和力。」

擔任這次活動的總教頭吳建龍透露，「當全球人壽委託中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修找上他負責訓練營時，他第一時間便想到要回饋南投水里的鄉親們，除了致贈籃球相關物資外，也認為近年故鄉南投近年在運動項目的表現上成績亮眼，因此一直有想回饋故里的念頭，所以毫不猶豫的接下了此艱鉅任務，也開始尋找適合的助教人選，首先找上裕隆男籃的隊友周士淵，接著便是能仁時期的學弟們。」

吳建龍進一步表示，「除了指導球技之外也希望讓家鄉學童一睹這些在籃球界已有一番成就的球星們並分享成功的經驗，同時鼓勵他們挑戰自我勇敢追夢。吳建龍認為南投的小孩與都會區小孩相較之下自信心不足，希望透過指導過程中培養自信心、勇於挑戰不畏懼的態度。」

周士淵則提及，「往年裕隆每年都有許多的公益回饋活動，也曾多次指導夏令營學童，算是經驗豐富也提供了吳建龍不少課程安排上的意見。」

史魯齊在大學長的號召之下也二話不說點頭答應，並在課後經驗分享時透露出他原本的志願並不是當籃球員而是軍人，因為他認為很帥。

陳采宣球員時期戰功彪炳，曾助石牌國中搶得隊史首座JHBL甲級冠軍、在幫淡水商工贏得HBL第七冠，在她接受國小體育總會理事長陳煥修的邀請出任助教一職後，她認為原住民小朋友天性樂觀、積極度高，在接受過這些強大的教練團隊指導後一定會有所收穫。