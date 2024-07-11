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美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

▲美國男籃熱身賽首戰，差點面臨輸球狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃熱身賽首戰，差點面臨輸球狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運最受關注的美國男籃，由詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)等天王球星領軍出擊，在熱身賽首戰美國隊就將對決強敵加拿大，美國男籃開賽一度陷入落後局面，但美國隨後找回攻守節奏，「一眉」戴維斯(Anthony Davis)替補做出貢獻，最終美國隊以86比72逆轉奪勝。

此戰美國男籃杜蘭特(Kevin Durant)並未上陣，美國隊以柯瑞、哈勒戴(Jrue Holiday)、布克(Devin Booker)、詹姆斯以及恩比德(Joel Embiid)先發出擊，但開賽面對有吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在陣的加拿大，美國隊開賽卻陷入1比11落後，首節打完加拿大也以7分領先。

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第2節美國由坦圖(Jayson Tatum)擔任追分箭頭，一波27比12攻勢，讓美國男籃順利超前，並帶著8分領先進入下半場。

第3節美國內線大將恩比德5犯提前離場，但戴維斯替補上陣表現出色，加上「狼王」艾德華茲(Anthony Edwards)砍分，最終美國就以14分贏得熱身賽首勝。

全場美國隊以艾德華茲拿下13分最佳，戴維斯全場則拿下10分、11籃板、2抄截、4阻攻表現亮眼。

▲美國男籃熱身賽首戰，差點面臨輸球狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃天王球星詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美國男籃2024奧運2024奧運籃球巴黎奧運柯瑞詹姆斯戴維斯

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