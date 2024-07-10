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兩組台灣女雙前進巴黎奧運　謝淑薇拚獎牌、詹詠然國家隊最終戰

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今年3月曾重返女雙世界球后寶座，締造10個月內「從沒排名變成第1」的神紀錄，今年是她睽違12年重返奧運殿堂，她選了20歲小將曹家宜為女雙搭檔，力拚為我國贏得奧運獎牌；被妹妹詹皓晴選為搭檔的詹詠然，則已預告今年巴黎奧運是自己國家隊最終戰。

▲亞運女子網球雙打，詹詠然、詹皓晴擊敗李亞軒、梁恩碩奪金。（圖／記者林敬旻攝）

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▲詹詠然、詹皓晴。（圖／記者林敬旻攝）

巴黎奧運網球項目27日、28日展開首輪賽事(32強)，此次我國有兩組女雙參賽，目前高居世界第2的一姐謝淑薇合拍20歲小將曹家宜，詹家姊妹則將第3度攜手叩關五環殿堂。

▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

▲謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

謝淑薇一度休戰長達18個月，直到去年4月才正式回歸賽場，復出後在法網、溫網、澳網都拍下女雙冠軍，締造10個月內從「沒排名到球后」的奇蹟。謝淑薇年初在澳網包辦混雙與女雙「雙冠」，寫下24年首見紀錄，個人累計8座大滿貫冠軍，其中4冠集中在去年復出後的9個月內，38歲的她再創生涯巔峰。

此次是謝淑薇相隔12年再次登上奧運殿堂，前一次2012年倫敦奧運，她女單止步首輪、女雙則打到8強，她希望今年能有所突破，為我國贏得奧運獎牌。

▲詹詠然。（圖／記者杜奕君攝）

▲詹詠然。（圖／記者杜奕君攝）

被妹妹詹皓晴選為搭檔的詹詠然，6月擔任PLG總冠軍賽嘉賓時已宣布，本屆巴黎奧運是她個人的奧運最後一舞，也是最後一次披國家隊戰袍，「現在我希望把專注力放在照顧好自己的身體以及備戰。」詹家姊妹上屆東京奧運在首輪爆冷出局，2016年里約奧運則取得並列第5的成績。

巴黎奧運網球重要日程（女雙）

7月27日、7月28日首輪（32強）
7月29日、 7月30日16強
7月31日8強
8月1日4強
8月4日銅牌戰、金牌戰

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運網球謝淑薇詹詠然詹皓晴曹家宜

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