「詹皇」得力助手-1！悍將普林斯追隨恩師漢姆投奔公鹿

▲湖人師徒檔普林斯(右)、漢姆(左)將在公鹿重聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人日前以一紙2年1.04億美元(約台幣33.9億)的大合約，正式搞定「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，不過在「詹皇」續約之後，他馬上就少了一位得力助手，悍將普林斯(Taurean Prince)傳出將投奔密爾瓦基公鹿，追隨休賽季被湖人開除之後，回到公鹿擔任助教的前主帥漢姆(Darvin Ham)。

現年30歲的普林斯，今年賽季出賽了湖人全隊第二多的78場比賽，其中49場為先發出賽，27分鐘的上場時間當中，可以拿下8.9分、2.9籃板、1.5次助攻，其中三分球命中率達39.6%，是湖人陣中十分倚賴的「3D球員」。

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根據根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息指出，普林斯已經與公鹿達成合約共識，而《The Athletic》中的報導透露，由於公鹿目前已經逼近第二層豪華稅線，並沒有太大的薪資空間，所以雙方預計簽下的是一紙老將底薪合約。

上賽季在湖人隊重用普林斯的主帥漢姆，由於本季季後賽首輪慘敗丹佛金塊，所以他在休賽季遭湖人開除，並且很快宣布回到老東家公鹿擔任首席助教，新賽季普林斯將追隨恩師轉戰公鹿，兩人將再度攜手合作。