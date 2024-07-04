擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

▲費城人強打哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網今天（4日）公布6月MVP，國聯最佳打者由費城人球星哈波（Bryce Harper）蟬聯，以0.374打擊率、7轟，攻擊指數1.166的成績，擊敗「6月狂谷」大谷翔平。

哈波5月份就榮獲單月MVP，如今以打擊率0.374、10支二壘安打、7支全壘打，攻擊指數達到1.166的成績，再度獲得6月MVP，雖然在月底進入傷兵名單，但6月的超狂表現，還是擊敗單月敲出12轟，攻擊指數1.110的大谷翔平，如果哈波能盡快健康回歸，那身為2015、2021年國聯MVP的他，有望獲得生涯第3座年度MVP。

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▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）延續好手感，蟬聯美聯單月MVP，5月繳出打擊三圍0.361/0.479/0.918，攻擊指數1.397的數據後，他在6月繳出0.409/0.514/0.864，攻擊指數1.378，擊出11支全壘打、37分打點，拿下生涯第8個美聯單月MVP，並首次連續2個月獲得此榮譽。

國聯單月投打MVP都由費城人選手獲得，桑切斯（Cristopher Sánchez）近2場先發主投16局0失分，包括1場對馬林魚的完投完封。6月累積33局投球，防禦率僅1.64，首次獲得單月投手MVP榮譽。美聯則是白襪先發左投羅切（Garrett Crochet），6場先發繳出防禦率1.91，37.2局中三振56次，目前以141次三振暫居大聯盟三振王。

最佳新秀美聯由完成本季大聯盟首次完全打擊的遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）拿下，6月繳出打擊三圍0.309/0.368/0.526，攻擊指數0.894。國聯以打擊率0.320、9轟、20分打點、攻擊指數0.966的教士梅里歐（Jackson Merrill）奪下。

另外6月最佳後援投手美聯由天使艾斯特維茲（Carlos Estévez）獲得，繳出8次救援成功、1勝投，單月只被擊出2支安打。國聯由出賽13場奪12救援成功的紅雀海斯利（Ryan Helsley）獲得，13局投球中三振21次，單月防禦率2.77，目前以31次救援成功暫居大聯盟救援王。

▲道奇大谷翔平不敵哈波（Bryce Harper），無緣6月MVP。（圖／達志影像／美聯社）