悍將新洋投「杰戈」來臨！下半季讓球迷看看他的實力

▲富邦悍將新洋投「杰戈」抵台。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／綜合報導

富邦悍將持續補強備戰下半季，新洋投Jack Labosky已於今日抵達台灣，而首度透過富邦悍將APP進行的新洋投中文譯名票選也於稍早截止，有超過萬名球迷參加票選活動，以「杰戈」獲得最多球迷青睞，成為Jack Labosky的中文譯名。

即將滿28歲的Jack Labosky是一名右投手，2018年被光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特，先發10場繳出3勝2敗的戰績，防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。

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富邦悍將球團透過悍將APP的即時互動性，讓所有球迷參與新洋將中文譯名的決定，消息公布後獲得熱烈迴響及討論，悍將球員們也透過APP投下選票，與球迷一起決定Jack Labosky的中文譯名。

消息公布後共30小時的時間進行投票，有超過萬名球迷參與，以「杰戈」獲得超過7000張選票，贏過第二名的「藍波」等其他譯名，確認杰戈就為Jack Labosky的中文譯名，悍將將從票投「杰戈」的球迷中，抽出3位球迷獲得杰戈的親簽球。

▲富邦悍將新洋投「杰戈」抵台。（圖／富邦悍將提供）

杰戈目前已經抵達台灣，並將穿上悍將74號球衣，將等待相關程序完成後，就會加入球隊進行訓練，成為悍將洋投戰力，共同備戰下半季！