擺脫前戰失10分陰霾　今永昇太6局好投助小熊中止4連敗

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（28日）客場挑戰舊金山巨人，小熊先發左投今永昇太一掃上一場3局狂失10分的生涯最慘一役，今天力繳6局失3分的優質先發，隊友哈普（Ian Happ）則是在延長賽第10局貢獻關鍵兩分砲，小熊終場就以5比3擊敗巨人，中止近期4連敗、同時也避免在這次的4連戰中被橫掃。

3局上半，客隊小熊率先發動攻勢，1出局1壘有人時霍納（Nico Hoerner）咬中一顆失投的81英里指叉球，一棒扛出左外野方向形成2分砲，隨後鈴木誠也再補上一支三壘安打，小熊單局攻進3分，取得3比0領先。

前面5局都沒失分的今永昇太在6局下半遭遇亂流，先後被敲2支一壘安打，讓巨人2出局攻佔1、2壘，隨後索勒（Jorge Soler）打出場地規則的二壘安打拿下1分，緊接著今永昇太發生暴投奉送1分，馬托斯（Luis Matos）再擊出適時的追平安打，雙方3比3戰平。今永昇太解決亞斯特拉達（Thairo Estrada）後完成6局投球任務，退場休息。

後面3局雙方都沒再越雷池一步，以3比3進入延長賽。10上哈普轟出超前2分砲，幫助小熊取得5比3領先，10下巨人雖然有著無人出局1、2壘有人的大好局面，但小熊後援霍奇（Porter Hodge）連續解決後三棒，守住勝利。

小熊致勝功臣哈普賽後受訪時承認球隊今年在勢均力敵的比賽中表現不佳，並指出他希望球隊能夠在這場勝利後再接再厲，「我們已經打過很多比賽了，我們就在那裡。在比賽中保持競爭力，給自己很多機會，但要找到正確的方向，你知道，我認為我們只是在努力建立這種氣勢，並在下一個系列賽中保持這種感覺」哈普說道。