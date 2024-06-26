快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂第24轟　近9戰第7轟

Your NL home run leader, Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zxHGxRX7W6 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 26, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(26)日客場踢館芝加哥白襪，打擊近況超火燙的大谷翔平，此役持續化身「核彈頭」，首局首打席就開砲，轟出本季第24轟，也是近9戰的第7支全壘打，為道奇先馳得點！

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在明星游擊手游擊手貝茲(Mookie Betts)因左手受傷高掛免戰牌後，大谷翔平就接替他的開路先鋒位置，而大谷也很快融入這位置，近6場比賽打擊三圍達.364/.483/.955，還敲出四支全壘打。

此役他延續滾燙手感，擔任道奇先發第一棒、指定打擊，首局首打席面對白襪先發右投弗萊森(Chris Flexen)就開砲，兩好兩壞之際，相中一顆外角曲球，直接扛出右外野全壘打大牆，掃出一支距離376英呎的陽春彈，為道奇首開紀錄。

這支全壘打是大谷本季第24轟、單月第9轟，也是近9戰第7支全壘打，目前是全聯盟全壘打排行榜第三名，同時持續穩坐國聯全壘打王寶座。