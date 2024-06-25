YOKOSO趴主題日　大谷似翔平、山本申伸降臨桃猿主場　

▲▼樂天桃猿邀請日本網紅來台，進場送贈品。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Rakuten Monkeys滿滿日式風情的主題日YOKOSO趴，將在7月6、7日舉行，首日邀請日本網紅「大谷似翔平」（井手口佳暉）以及「山本申伸」（井出健介）來到全猿主場為比賽開球，兩天活動憑內野有價票券就贈送日式折扇。

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日本網紅「大谷似翔平」外表與美國職棒洛杉磯道奇隊的日籍球員大谷翔平相似，「山本申伸」則有山本由伸的神韻，曾因此登上媒體版面；本次兩人受邀在YOKOSO趴站上全猿主場投手丘為7月6日比賽開出好球，他們在比賽中也會到觀眾席供10號隊友「捕捉」，究竟有沒有相似，邀請10號隊友一同進場鑑定。

此次能夠來到台灣，大谷似翔平難掩興奮地說：「我和山本申伸都非常期待這次的活動，能到台灣開球感到很榮幸，這是我第一次到台灣擔任職棒比賽的開球嘉賓，一定會盡力表現，10號隊友我們YOKOSO趴不見不散。」

除了找來大谷似翔平與山本申伸擔任開球嘉賓，今年YOKOSO趴憑內野有價票券就贈送日式「桃猿大勝」、「桃猿最強」折扇，共兩款隨機發放，比賽中團長們也會帶領10號隊友使用折扇為桃猿男兒應援，一起來體驗滿滿日式風情的「YOKOSO趴」吧！