林書豪回顧國王賽季「生涯最艱難」　直言被當箭靶賽前很焦慮

▲林書豪回顧本季，坦承是生涯最艱年的一年。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季圓夢與弟弟林書緯同隊征戰，披上新北國王戰袍首季就贏得PLG總冠軍，過程卻異常艱辛，除了他個人深受足底筋膜炎傷勢所苦，一度誤用「靜脈雷射」治療而受罰，國王團隊也出現各種「內憂外患」，林書豪直言這無疑是他14年生涯最艱年的一年，外界將他們當成箭靶，他再次出現賽前焦慮。

新北國王本周在總冠軍賽G5成功關門，以4勝1敗摘下隊史首冠。林書豪封王戰強忍膝蓋半月板傷勢拚戰，從板凳出發高效挹注15分、7籃板、2助攻。林書豪這個系列賽場均能貢獻17分、6.3籃板、4.3助攻，完成了與弟弟林書緯一起贏得總冠軍的美夢。

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林書豪今(22)日凌晨發文回顧這個賽季，「和自己的親弟弟一起贏得冠軍真的是很特別的感覺。那些我們一起在後院打籃球的時光，從小到大我們花時間去看彼此的比賽，一起努力訓練也互相在彼此職業生涯的起起落落中支持著彼此。 」

▲國王林書緯。（圖／PLG提供）

「我們見證了彼此最辛苦的時刻，也有過最深最難的對話，並且持續不斷努力地保護我們的兄弟情誼避免受其他事情影響。在我們的父母和親友的注目下用冠軍來結束這個賽季……我的心中有著滿滿的情緒。 」

林書豪直言，本季無疑是他 14 年職業生涯中最艱難的一年，「我們面對了各式各樣的事情——不間斷的傷病、停賽、有人離開球隊、深層的內部問題、外界針對我們的輿論、把我們當成箭靶。有很多次我無法理解這個賽季能怎麼圓滿結束、甚至感覺失去了希望。 」

▲國王林書豪。（圖／PLG提供）

林書豪說，雖然自己在賽場打滾多年，今年的紛紛擾擾讓他的「賽前焦慮」又回來了，他再次靠著虔誠信仰來克服困境，「神再一次強迫我去相信、交托給主。我們許多人為這個團隊付出了很多，但最終的結果並不在我們手中，而是在上帝手中。 」

林書豪以詩篇44：4-8的內容自勉，並感謝球隊、教練、管理團隊、球迷和那些為他們禱告的人，「神啊，你是我的王；求你出令使雅各得勝。我們靠你要推倒我們的敵人，靠你的名要踐踏那起來攻擊我們的人。因為，我必不靠我的弓；我的刀也不能使我得勝 。惟你救了我們脫離敵人，使恨我們的人羞愧 。我們終日因神誇耀，還要永遠稱謝你的名 。」