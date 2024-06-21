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中信兄弟下半季主題日　泫雅8月3日開唱、周思齊922引退賽

▲中信兄弟下半季主題日 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟下半季主題日 。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟今天（21日）公布下半季主題日活動公告，8月3日至4日將在台北大巨蛋舉辦「CHANNEL B」K歌主題週，8月3日邀請韓國歌手泫雅來台表演，9月22日在台北大巨蛋是「亞洲選球王」周思齊的引退賽。

下半季中信兄弟主題活動將由7月13日、14日球迷期待的夏日必備 「涼水季」打頭陣，特別由Passion Sisters化身為水槍女神們，女孩們將帶來精心準備的賽前表演讓球迷「噗通」一下。

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8月3日、4日中信兄弟首度到台北大巨蛋主場，舉辦「CHANNEL B」K歌主題週，8月3日重磅邀請到韓國表演女王「泫雅」賽後開唱，兩天還有多組藝人表演，還有球迷最愛的中信兄弟第11屆「我不是歌手」壓軸登場。

8月13日至14日，中信兄弟將繼續過去兩年的傳統，再次前往台東進行主場賽事，並推出台東限定一日套票，讓球迷在觀賽之餘，也能享受台東的美食和風光。

8月17日至25日，中信兄弟將在台中洲際棒球場舉辦與「火影忍者疾風傳」的聯名活動，連續兩周的活動將帶來不一樣的精彩。

9月7日至8日，中信兄弟將在台中洲際棒球場舉辦「Outdoor生活祭」，讓球迷在觀賽的同時，也能體驗戶外運動的樂趣。

9月21日、22是在台北大巨蛋舉辦「The Last Together」，「亞洲選球王」周思齊於今年2024球季結束後褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退，9月22日是周思齊引退賽，賽後球團也將為周思齊舉辦引退儀式。

「The Last Together」 歡迎所有棒球迷、象迷、甩迷們進場感受周思齊「我喜歡棒球」的初衷，與周思齊「最後一齊」，為20年職棒生涯畫下完美的結尾。

由於9月21日、9月22日場地本來在台中洲際棒球場，更改到台北大巨蛋進行周思齊引退活動，購買2024洲際季票會員原預計於洲際棒球場進行50場賽事更改為48場，球團洲際季票會員在9月21日、9月22日兩場賽事各一張門票，無須支付門票費用，可自行選擇座位，除本後加價特殊席位外，並贈送200元商品折價券4張。

關鍵字： 中職棒球

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