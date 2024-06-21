富邦勇士宣布2屆FMVP辛特力離隊　蔡承儒：PLG史上最偉大洋將

▲富邦勇士宣布辛特力離隊。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

本季挑戰4連霸失利的台北富邦勇士，今日宣布2屆FMVP辛特力(Michael Singletary)正式離隊。辛特力效力勇士4季締造無數紀錄，儘管2023-24賽季中飽受傷勢所苦，仍展現敬業態度，不斷提供實質建議，給予勇士隊友指導溝通，領隊蔡承儒在聲明中大讚辛特力是PLG史上最偉大的洋將，並祝福他下個賽季強勢回歸。

「德州傳奇」辛特力2020年加入勇士，效力PLG 4個賽季寫下不少生涯紀錄，囊括2座FMVP、1座得分王，更是PLG首位累積1000分、500籃板、200助攻、達標200顆三分球的球員，多項紀錄證明他在場上強大的宰制力。不僅如此，他還幫助球隊完成3連霸，扮演團隊穩定軍心要角，是勇士連3年封王的重要功臣之一。

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▲辛特力 。（圖／富邦勇士提供）

儘管本季中飽受傷勢所困，身為球隊核心人物之一的辛特力同樣展現敬業態度，不斷提供實質建議，給予勇士隊友指導溝通，而在球團全力給予醫療幫助與復健訓練的情況下，他的傷勢也已痊癒。

臺北富邦勇士領隊蔡承儒表示，「感謝Mike這四年來為團隊的貢獻與努力，我們一起創造了3連霸的歷史和許多美好回憶，他不只是奪冠重要功臣，也是PLG史上最偉大的洋將。他是球隊的好領袖、好隊友，總是鼓勵和幫助身旁的人，更重要的他是好爸爸、好老公，對家庭的投入也是大家的好榜樣。很感謝與Mike的友誼，祝福他找到合適的球隊，並在下個賽季強勢回歸！」