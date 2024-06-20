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詹皇不再執著父子籃球！經紀人：目標讓布朗尼加入適合的球隊

▲▼湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

2024年NBA選秀會將於美國時間26日於紐約展開，今年選秀除了是改為兩輪選秀後，首次「分兩天」進行之外，更備受討論的則是宣佈棄學參選的「大皇子」布朗尼(Bronny James)究竟獎落誰家，會不會完成爸爸「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的「父子籃球」夢想？日前兩人的經紀人保羅(Rich Paul)受訪透露，「詹皇」已經不再執著跟兒子一起打「父子籃球」，強調會讓布朗尼加入適合他的球隊。

由於爸爸名聲響亮，布朗尼從小就備受鎂光燈關注，在南加大度過不甚順利的大一賽季後，確定投入職業賽場，也決定不再回大學打球，因為大學成績不出色的關係，布朗尼會不會在選秀會上中選一直都備受質疑，日前傳出布朗尼在選秀前僅接受爸爸母隊洛杉磯湖人以及鳳凰城太陽兩隊單獨試訓，保羅出面證實，並透露這是刻意為之的決定，也認為布朗尼不會再參加其他球隊的單獨試訓。

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▲詹皇親自到場見證愛子布朗尼大學生涯首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

「我是刻意這樣做的！這並不是件新鮮事，」保羅說，「為球員找到一支重視他的球隊，並試圖把他送進去，是我們的目標，這一直是我多年來對一些需要培養的潛力客戶所做的策略，尤其是像布朗尼這樣的球員。」

保羅先前成功的案例就有前湖人小將霍頓塔克(Talen Horton-Tucker)、現在效力快艇的小波士頓(Brandon Boston Jr.)以及密爾瓦基公鹿隊的李文斯頓(Chris Livingston)等人，都是在沒有參加太多支球隊單獨試訓的情況下，在選秀會中選並簽下保障合約的選手。

「如果你沒辦法給布朗尼一紙『真正的合約』，那我們沒什麼好談的，雙向合約很難獲得真正的發展機會。」保羅強調他早已向所有球隊傳達了這個消息，並表示這不是因為他是「詹皇」的兒子，他對所有客戶都是一是同仁。

最後保羅直言，「我不在乎布朗尼是去湖人還是太陽，也不在乎他在哪個順位中選，我重視的是他跟球隊的適合度。」另外他還透露，「詹皇」已經不再執著跟兒子一起打「父子籃球」，呼籲那些為了吸引詹姆斯加盟，而想選進布朗尼的球隊可以打消這個念頭。

關鍵字： 詹皇詹姆斯大皇子布朗尼湖人太陽

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