林孝程跑壘受傷　張祐嘉自培3年首升一軍想哭：等待機會最難熬

▲味全龍21歲外野手。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍自培出身的外野手張祐嘉，自2021年入隊以來，今年4月登錄為正式球員，終於在18日登錄一軍並先發，他坦言，收到升一軍通知時眼框泛淚想哭。不過他一北上就遇到天母棒球場午後一陣大雨，被總教練葉君璋虧，「把雨從斗六帶上來了。」

張祐嘉畢業於西苑高中，曾於2021年參加季中選秀落選，不過葉總透過兩位神秘人士推薦而知道他，葉總說，「當時看過他的影片，運動能力還不錯，當過投手臂力也很好，所以讓他訓練看看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍隊外野手林孝程16日跑壘時受傷而休息，因此由張祐嘉補上空缺。葉總表示，「林孝程已經沒有問題，一直以來都很拚，身體也不是百分百，趁這段時間讓他調整一下。」張祐嘉於16日晚間收到升一軍通知，他表示，「當下泛淚，因為真的等很久了。」

張祐嘉今年在二軍出賽29場，打擊率.268、上壘率.373、 長打率.310，自2021年開始就在二軍累積經驗，他表示，「學長陳品捷分享解讀比賽方式，讓我進步很多，身體素質也提升不少，過程中不會想要放棄，只是要讓不看我的人看到，而更努力。」

「等待機會最難熬，練習要更努力，也要比別人更認真，去年打數真的很少，所以每次機會都很重要。」張祐嘉回憶在二軍苦練的日子，「一開始守備基本的飛球也會漏接，經過特守慢慢提升起來。」

張祐嘉的棒球路起源與悍將左投陳仕朋有關，由雙方父親牽線加入球隊，巧合的是張祐嘉也選81號當背號，跟陳仕朋同一個背號。他透露，「剛好剩下的兩個背號，其中一個就是81號，之前參加富邦高中明星賽時也穿81號。遇到學長見面會打招呼，但私下不常聯絡，很期待在場上對決他，聽說他的球路不好掌握。」