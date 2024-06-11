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康大名帥拒湖人22.6億大約！衛少按讚　NBA記者：笑話滿天飛

記者游郁香／綜合報導

湖人尋找新任主帥，過程峰迴路轉，原本並未被點名是候選人的康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)，上周突然竄升「頭號目標」，甚至傳出洛城願砸1億美元(約32.4億台幣)請他掌兵符。不過赫爾利今(11)日婉拒邀約，湖人開給他的價碼也與1億美元有段落差，是一紙6年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約。

自「禪師」傑克森(Phil Jackson)2011年離開湖人以來，紫金大軍已經換了6位主帥，分別是布朗(Mike Brown)、丹東尼(Mike D'Antoni)、史考特(Byron Scott)、華頓(Luke Walton)、佛蓋爾(Frank Vogel)和漢姆(Darvin Ham)，沒有一位教頭在任超過3年。

▲▼康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

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▲康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

自漢姆(Darvin Ham)被開除後，洛城天王詹姆斯(LeBron James)的播客節目搭檔瑞迪克(JJ Redick)多次被《The Athletic》點名是湖人新帥的頭號人選。但《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)上周突然爆料，湖人積極延攬的是今年帶領康乃狄克大學完成2連霸的名帥赫爾利。

不過赫爾利今日正式婉拒湖人邀約，根據「沃神」的消息，湖人開給他6年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約，若他接受這份工作，他將成為NBA第6高薪的主帥。

▲▼康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

「沃神」指出，雖然湖人的熱情邀約讓赫爾利心動，但他不想錯過率領康大挑戰NCAA 3連霸的機會，且早在與湖人談判之前，赫爾利就已經收到康大的「高薪報價」，將讓他成為NCAA最高薪總教練；雙方去年夏天曾簽下一紙6年3210萬美元的合約。

NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)表示，湖人給赫爾利的報價與原本傳出的1億美元相去甚遠，洛城只開出年薪1160萬美元的價碼，並不足以讓赫爾利放棄在康乃狄克的一切，「洛杉磯這次似乎搞砸了。」

太陽記者博古特(Gerald Bourguet)則分析，赫爾利要不是利用湖人作為「史上最佳的籌碼」來增加自己的價值，不然就是真的在決策上感到猶豫，覺得自己被壓低報價，現在讓洛杉磯只能重新考慮最初那批優先候選人，「不管怎樣，這都會成為笑話。」

值得一提的是，湖人舊將衛斯布魯克(Russell Westbrook)被發現對赫爾利決定不接受湖人邀約的消息「按讚」，衛少效力紫金大軍期間屢次成為球隊戰績慘淡的代罪羔羊，雙方最終不歡而散。

湖人現在仍希望在選秀會前確定新帥。據了解，鵜鶘助教博雷戈(James Borrego)仍是考慮人選，湖人也可能會與瑞迪克進行首次的正式面試。

▲▼康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人赫爾利Dan Hurley

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