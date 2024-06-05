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「看著他長大的」！　海盜狀元郎準備好與大谷翔平對決

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

匹茲堡海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）明天（6日）將先發面對洛杉磯道奇，談到日籍球星大谷翔平時，他指出自己曾現場看過新人年登板的他，也已經準備好要面對他，並表示自己是「看著他長大的。」

2018年4月9日（臺灣時間）斯肯斯曾親眼見證大谷在天使主場的首次登板，同時也是大谷大聯盟生涯第2場先發，當時斯肯斯就讀的高中獲得免費門票。該場大谷大殺四方，主投7局僅被打1支安打無失分，並送出12次三振，拿下生涯第2勝。

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斯肯斯表示，「顯然當時不知道棒球界會發生什麼，但看他競爭是很酷的事情。」自從大谷加入大聯盟以來，已經贏得了2次MVP，讓自己成為超級明星，並在不斷建立自己的傳奇生涯。而斯肯斯則是新一代最頂尖的投手，他能投出102英里（約164公里）的速球，並擁有豐富、優秀的武器庫。

明天斯肯斯將站在投手丘面對大谷，這將是極具天賦的新秀與超級球星對決，「我從小看他打球。」斯肯斯表示，「作為一名二刀流球員，他是我在選秀前一直想成為的樣子，他在很多方面都給了我靈感。」

斯肯斯在高中和大學前2年都有捕手的身份，但在他大三那年轉到路易斯安那州立大學（LSU）後決定專注於投球，最終在去年選秀以「狀元」身份被海盜選中。

談到明天將面對道奇恐怖的「MVP三連星」，斯肯斯表示，「我只需要執行計劃，希望我們能成功。」他也被問到認為大谷是更好的打者還是投手？他笑著回答，「我不知道，他兩邊都非常厲害。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平海盜斯肯斯

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