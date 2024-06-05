七六人準備幹大事？薪資空間近20億　瞄準詹皇、巴特勒等4球星

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

七六人今年季後賽止步首輪，自恩比德(Joel Embiid)時代以來，他們從未突破第2輪。據NBA記者史密斯(Keith Smith)的統計，費城今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的薪資空間，隨隊記者龐佩(Keith Pompey)披露，七六人已瞄準天王詹姆斯(LeBron James)、快艇雙星之一喬治(Paul George)、熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)等球星。

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

39歲的天王詹姆斯預計不執行下季價值5140萬美元的球員選項，將繼2018年後首度恢復自由身，雖然外界普遍認為他留在湖人的機率很高，仍有球隊已準備好搶人。據《費城問詢報》記者龐佩的消息，詹皇是七六人的補強目標之一，他們也對快艇頂尖搖擺人喬治、「士官長」巴特勒及鵜鶘「小KD」英格雷(Brandon Ingram)有興趣。

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治遲遲未能與快艇談妥續約，他可以拒絕下季4870萬美元的球員選項，投身自由市場試水溫，而巴特勒要到2025-26賽季才有球員選項，勇士也傳出有意招攬他，英格雷則將進入合約最後1年，資深NBA記者阿米克(Sam Amico)指出，鵜鶘今夏不太可能開出頂薪留人，將目光放在他身上的還有騎士。

▲熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

據NBA記者史密斯的統計，七六人今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的薪資空間，高居全聯盟第2，僅次於活塞的6440萬美元(約20.8億台幣)。

▲鵜鶘球星英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

龐佩表示，七六人希望在自由市場或透過交易網羅一位「頂薪球員」，也可以交易手上的選秀權換取薪資較低的資深球員，「 他們還將尋求簽回陣中一些自由球員，只是意識到讓他們回歸並不現實。」

七六人今年季後賽首輪以2勝4敗不敵尼克，自恩比德時代（始於2014-2015賽季）以來，球隊從未突破第2輪，為了打破這個「魔咒」，預料他們今夏將有大動作。