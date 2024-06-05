運動雲

>

七六人準備幹大事？薪資空間近20億　瞄準詹皇、巴特勒等4球星

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

七六人今年季後賽止步首輪，自恩比德(Joel Embiid)時代以來，他們從未突破第2輪。據NBA記者史密斯(Keith Smith)的統計，費城今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的薪資空間，隨隊記者龐佩(Keith Pompey)披露，七六人已瞄準天王詹姆斯(LeBron James)、快艇雙星之一喬治(Paul George)、熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)等球星。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

39歲的天王詹姆斯預計不執行下季價值5140萬美元的球員選項，將繼2018年後首度恢復自由身，雖然外界普遍認為他留在湖人的機率很高，仍有球隊已準備好搶人。據《費城問詢報》記者龐佩的消息，詹皇是七六人的補強目標之一，他們也對快艇頂尖搖擺人喬治、「士官長」巴特勒及鵜鶘「小KD」英格雷(Brandon Ingram)有興趣。

▲▼快艇喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治遲遲未能與快艇談妥續約，他可以拒絕下季4870萬美元的球員選項，投身自由市場試水溫，而巴特勒要到2025-26賽季才有球員選項，勇士也傳出有意招攬他，英格雷則將進入合約最後1年，資深NBA記者阿米克(Sam Amico)指出，鵜鶘今夏不太可能開出頂薪留人，將目光放在他身上的還有騎士。

▲▼熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

據NBA記者史密斯的統計，七六人今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的薪資空間，高居全聯盟第2，僅次於活塞的6440萬美元(約20.8億台幣)。

▲▼鵜鶘球星英格雷是勇士考慮的補強人選？。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘球星英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

龐佩表示，七六人希望在自由市場或透過交易網羅一位「頂薪球員」，也可以交易手上的選秀權換取薪資較低的資深球員，「 他們還將尋求簽回陣中一些自由球員，只是意識到讓他們回歸並不現實。」

七六人今年季後賽首輪以2勝4敗不敵尼克，自恩比德時代（始於2014-2015賽季）以來，球隊從未突破第2輪，為了打破這個「魔咒」，預料他們今夏將有大動作。

關鍵字： NBA七六人湖人詹姆斯詹皇熱火巴特勒快艇喬治英格雷鵜鶘

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

後悔對塞爾提克迷比中指　厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

吉力吉撈本季第9轟並列聯盟第一　助味全6比3擊敗富邦

吉力吉撈本季第9轟並列聯盟第一　助味全6比3擊敗富邦

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門新聞

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球　追平林安可：默默地就好

王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lulumi為引發風波致歉

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球

2王維中勝投飛了　葉總談林凱威劇場

3比賽私訊她　Lulumi公布是國王米歇爾

4「喜歡快一點」　克迪談4洋競爭

5選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆

最新新聞

1七六人準備幹大事？瞄準詹皇、巴特勒

2辛納首進法網4強　下周登球王寶座

3球王喬科維奇「膝傷嚴重」退出法網

4拚世足資格賽　阿曼搭國王專機抵台

5厄文回顧在波士頓2季：不是最好的自己

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

球王喬帥滑倒克服膝傷贏球　摘大滿貫370勝史上第一人

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366