大甲媽祖挺女棒！鎮瀾宮冠名贊助賽事　選拔世界盃國手　

▲大甲媽祖挺女棒。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

113年大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽將在6月8日起至14日止，在屏東縣立棒球場熱力開賽，一向對公益不遺餘力的大甲媽祖鎮瀾宮從今年起冠名贊助此項賽事，董事長顏清標說：「鎮瀾宮很榮幸可以參未來幾年的全國女子棒球賽事，相信在媽祖的保佑下，賽事一定能順利完成，並讓選出來的國手能在女子棒球世界盃爭取最佳成績！」

全國女子棒球賽自2004年起舉辦第一屆，至今已經邁入第21屆，此項賽事也是我國唯一的女子棒球國手選拔賽，每年都會選出參加亞洲盃或是世界盃代表隊的選手代表台灣參賽，今年的國手們將參加7月28日起在加拿大雷灣所進行的第9屆世界盃女子棒球賽決賽。

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大甲鎮瀾宮為力挺女棒，從今年起大力贊助全國女子棒球賽，並將在最後決賽日進行轉播，讓全台灣的球迷都能為女將們加油打氣，期盼能創下佳績，而次的開賽記者會還特地選在鎮瀾宮的廟埕廣場舉行，也特別有意義。顏清標說：「棒球比賽很不容易，看起來很簡單，但要打到球真的沒那麼容易，我在這邊代表鎮瀾宮董事會支持中華棒協以及所有教練、球員，希望比賽能夠圓滿成功，上次我們在世界盃拿下第2名，這次去加拿大在媽祖加持下能再創佳績。」

中華棒協秘書長林宗成表示，非常感謝大甲鎮瀾宮用實際行動支持台灣女子棒球，讓我們比賽能更順利舉行，這次是鎮瀾宮第一次贊助棒協並冠名賽事，而且選在廟埕舉辦記者會也特別有意義，謝謝董事長對全國女子棒球錦標賽的支持，他說：「我們希望經過媽祖保佑，讓中華隊打出好成績，若順利取得前3名，中華隊會再回來鎮瀾宮謝謝媽祖以及董事長的支持。」

我國女子棒球目前在世界棒壘球總會排名世界第2，僅次於日本，7月底所參加的世界盃將爭取更多積分。今天記者會中，共有8支參賽球隊分別派出教練或球員們一起出席，宣示將在比賽中拿出最佳表現，爭取最高榮耀。