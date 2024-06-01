球探觀賽古林睿煬5局失4分逃敗　統一獅5比4勝富邦封王M14

記者歐建智／新北報導

統一獅今天（1日）由古林睿煬先發出戰富邦悍將，在球探觀看之下，先發5局失4分退場，隊友在6、7局攻下2分扳平，尤其是7局下林佳緯代打敲出追平安，讓古林睿煬躲過敗投，8局上一出局滿壘，陳重廷高飛犧牲打打進超前分，以5比4險勝，封王魔術數字再遞減M14。

▲統一獅古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

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古林睿煬今天是本季第8場先發，新莊球場有超過10隊以上大聯盟、日職球隊到場觀看，讓比賽充滿著緊張氣氛。

前2局古林都投出3上3下，卻在3局下一出局後被董子恩轟出左外野陽春砲，再被戴培峰安打、保送王勝偉，總教練林岳平喊暫停上來，但接下來再遭池恩齊右外野二壘安打、王正棠安打再失3分，單局丟掉4分。

他在4局下回穩飆出2次三振，5局下保送董子恩再被戴培峰安打形成一、三壘有人，將戴培峰牽制一壘出局，三振王勝偉後解決池恩齊化解失分危機退場。

古林睿煬先發5局用78球，有43個好球，被1轟在內5支安打，6次三振、2次保送，4失分都是自責分，無關勝敗。

統一獅前5局受制富邦悍將先發投手陳仕朋未能得分，6局上1出局後陳傑憲與胡金龍安打，2出局後 許哲晏及潘傑楷安打追回2分。

7局上統一獅邱智呈與蘇智傑安打，再靠失誤攻占二、三壘，陳仕朋退場換王尉永接手，陳傑憲保送占滿壘，林安可被三振，林佳緯代打敲出中外野二壘安打，把比數扳平，也讓古林睿煬逃敗。

獅隊在8局上陳重羽、林祖傑安打，邱智呈保送再占滿壘，陳重廷高飛犧牲打攻下超前分。9局下陳韻文救援，2出局製造滿壘危機，最後用三振化解，以一分險勝。

郭俊麟在古林睿煬之後中繼，本季首度面對前東家富邦，2局被2支安打，1次三振、1次保送，無失分，本季第2勝，也是首度對前東家拿勝投。

陳仕朋先發6.1局被8支安打，5次三振、3次保送，失4分，無勝敗。敗投是8局上投0.1局失1分的吳世豪。