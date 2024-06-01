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清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

▲大谷翔平俐落短髮。（圖／翻攝自X／＠fullcountmlbc2）

▲大谷翔平俐落短髮。（圖／翻攝自X／＠fullcountmlbc2）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇今天（1日）與科羅拉多落磯進行3連戰，日籍球星大谷翔平把長髮剪短，以「俐落短髮」形象進行投球訓練。

歷經了連6場客場比賽，道奇今天回到主場比賽，昨天道奇沒有比賽，大谷藉此機會去剪髮。在剪髮前，他的瀏海長度幾乎遮住眼睛，但在理了髮後，現在他的樣子顯得十分清爽。

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▲大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

大谷進行了約15分鐘的15公尺投球練習，共投了58球，雖然只是短距離投球，但手臂的狀況似乎愈來愈好。

今天剛好是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的52歲生日，日籍投手山本由伸用英文給他祝賀，他也笑著感謝山本，並讚他是「最棒的」。

羅伯斯在賽前也聊到擁有大谷在球隊中的感覺為何，他表示，「在打線中，大谷擔任二棒能讓對手具備壓力，他就像是武士，做的一切都是有計畫的。在球隊中，他很專注於自己的事，但這段時間他也更加融入團隊、隊友與教練們，能與他共事真的很有趣。」

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）52歲生日，賽前微笑接受採訪。（圖／翻攝自X／@nikkansports）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）52歲生日，賽前微笑接受採訪。（圖／翻攝自X／@nikkansports）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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