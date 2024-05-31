王尉永無緣破單月中繼紀錄不遺憾　每天睡覺、泡水是小確幸

▲富邦悍將王尉永。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將主力後援王尉永今年賽季跟曾峻岳、富藍戈組成「王岳富」鐵牛陣，威震八方，被網友戲稱「6局打完就能迎接勝利」，但當事人之一的王尉永，卻坦言自己「蠻累的」，透露自己每天的小確幸就是睡覺、泡水。

生涯單季最多出賽52場比賽的王尉永，今年前40場比賽就登板22戰，若依照這樣的登板進度，整季打完出賽數將會達到6字頭，他指出先前出賽的場數跟局數並不成正比，以往很常上場解決一、兩個人就退場，今年則都能投完一局，他點出這對他來說是「肯定」，也是一個目標，希望能維持健康。

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因為曾峻岳、富藍戈固定擔任8、9兩局的關門角色，所以王尉永多在7局登板，他雖認為這局數上場對他來說比較習慣，但並不是「舒適圈」，王尉永直言，不管哪一局上場，都會有他的壓力，也都只想幫球隊守下比賽，並不會特別在意出賽角色，自己只希望成績不要落差太大，把教練交付的任務做到最好。

由於近期出賽頻繁，於是今天主場迎戰統一獅賽前，教練團已經決定讓王尉永休兵一天，也代表目前單月9次中繼成功的他，確定無法達標單月10次中繼成功的聯盟新紀錄，但王尉永並不覺得可惜，他表示自己並不知道自己目前的紀錄，紀錄對他來說就順期自然，以平常心面對。

本季出賽數較多，對體力負擔也隨之增加，王尉永笑說現在最期待的就是每天回房間睡覺恢復，另外他還透露喜歡半夜在宿舍「泡冰水」恢復，王尉永說，「半夜泡水比較安靜，自己一個人可以思考今天比賽發生什麼事，蠻CHILL的！」

他更偷偷爆料，現任樂天桃猿總教練古久保健二先前還在擔任悍將教練的時候，有一次兩人半夜在泡水間相遇，讓他嚇到，「奇怪怎麼會有人跟我一起泡水！」