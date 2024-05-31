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T1年度第六人入圍公布　林秉聖、谷毛唯嘉、傑卡、艾倫角逐

▲T1職籃2023-24賽季年度第六人入圍名單 。（圖／T1職籃聯盟提供）

▲T1職籃2023-24賽季年度第六人入圍名單 。（圖／T1職籃聯盟提供）

體育中心／綜合報導

T1職籃聯盟今天（31日）公布2023-24賽季年度第六人入圍名單，由2位本土球員台北戰神林秉聖、台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉，以及2位外援新北中信特攻傑卡和高雄全家海神艾倫角逐，將於6月12日頒獎典禮公布獲獎者。

戰神當家球星林秉聖本季出賽23場，平均上場28分鐘，貢獻15.4分、4.3籃板、3.5助攻，近兩季雖多以第六人身份出賽，不過自己認為更適合這個角色，在板凳靜觀場上變化，能成為團隊一枚活棋，幫助扭轉戰局。

去年得主台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉，今年登場的27場賽事中，替補上陣25場，平均進帳9.6分、1.5籃板、3.7助攻、1抄截，本季提升解讀比賽的判斷力，單場15助攻破個人職涯新高，是獵鷹後場不可或缺的戰將。

中信特攻傑卡本季則出賽20場，其中17場為替補出賽，繳出場均13.4分、6.6籃板、1助攻的成績單，籃板居第六人入圍名單之冠，關鍵時刻的挺身而出，時而起飛扣籃，時而外線冷箭，得以讓特攻主力先發獲得足夠喘息時間。

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另一位轉隊至高雄全家海神的高塔艾倫，本賽季擔任庫薩斯強力左右手，替補出賽17場，儘管角色與上季不同，仍場場做好準備，正面迎戰。艾倫整季平均貢獻12.4分、6.2籃板、1.4助攻，是守護海神禁區重要的一員。

關鍵字： 籃球T1

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