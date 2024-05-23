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大谷開季前50戰打出「神獸級」成績　史上僅5人做到！

▲道奇大谷翔平、「少主」布勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇今(23)日雖然以0比6不敵亞利桑那響尾蛇，13連戰以7勝6敗戰績作收，但是陣中頭號球星大谷翔平，卻仍保持滾燙手感，連續四戰都有安打表現，根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)提出的數據指出，大谷在今年賽季前50場比賽的打擊表現，在全大聯盟歷史上僅有五個人做到。

大谷翔平今年賽季在開季前50場比賽，打出.354/.422/.646的打擊三圍，還有13支全壘打、13次盜壘成功，成為自1900年以來，史上第五位在開季前50場比賽打出.350以上打擊率外帶全壘打、盜壘都突破雙位數的球員。

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其他達成這項紀錄的球員，還包含1958賽季的「上古神獸」梅斯(Willie Mays)，他於該年賽季前50戰打出.424打擊率以及14轟、10盜，1997賽季的沃克(Larry Walker)則在該季前50戰打出.415打擊率以及15轟、11盜，另外還有2005賽季的羅伯斯(Brian Roberts)以及2018賽季的「現任隊友」貝茲(Mookie Betts)，羅伯斯該賽季打出.368打擊率以及11轟、13盜的開季前50戰表現，貝茲則在該年有.352打擊率以及18轟、13盜的開季前50戰表現。

最終達成這項紀錄的五位球員，沃克及貝茲都摘下該年賽季的年度MVP，此外也拿過2座年度MVP的大谷翔平，今年賽季前50場包含長打數(31支)、安打數(70支)、得分(39分)、壘打數(128個)、盜壘(13次)，以及.354/.422/.646、1.068的進攻指數，都是大聯盟生涯7個賽季以來，前50戰最佳成績，「二刀流」少一刀依然非常鋒利！

關鍵字： 大谷翔平道奇貝茲大聯盟

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