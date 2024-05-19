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生死第7戰拚了！　尼克兩大將哈特、阿努諾比可能回歸

▲▼溜馬西亞卡姆、哈利伯頓；尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克哈特可能將帶著腹部拉傷的傷勢力拚關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽持續熱戰，確定打入生死關鍵第7戰的印第安那溜馬以及紐約尼克，將爭取晉級東區冠軍賽的最後一張門票。在人手短缺的尼克方面，傳出「鐵人」哈特(Josh Hart)雖然面臨腹部拉傷，但可能在關鍵第7戰帶傷上陣。另一名主力前鋒阿努諾比(OG Anunoby)的大腿傷勢也有所好轉，賽前練習後將會決定是否上場效力。

東區第2種子尼克與第6種子溜馬，在季後賽次輪殺得難分難捨，雙方確定在台灣時間20日凌晨3點30分在尼克主場，進行最終第7戰激鬥。

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目前傳出，尼克主力前鋒「鐵人」哈特目前遭遇腹部拉傷，但仍將嘗試帶傷上陣，不在關鍵第7戰缺陣。

哈特本季至今，季後賽出賽12場，場均出賽時間高達42.6分鐘，能夠拿下14.9分、11.8籃板、4.5助攻，整體表現相當全面。

另外，尼克另一名主力前鋒阿努諾比，在對上溜馬第2戰狂砍28分卻意外大腿拉傷退場後，就一路休兵至今，根據ESPN報導，阿努諾比也可能在搶7大戰嘗試復出，可能在賽前最後投籃練習後，決定是否披掛上陣。

▲尼克布朗森、阿努諾比，溜馬哈利伯頓。（圖／CFP）

▲尼克阿努諾比。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽哈特阿努諾比溜馬

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